A festa do Tomate Coração de Boi do Douro fica adiada para 2022, mas a pandemia da COVID-19 não parou os horticultores da região. Ao longo do mês de agosto, volta à mesa dos restaurantes do Douro a iguaria que é a estrela do verão.

“O Douro produz o melhor Tomate Coração de Boi de Portugal”, argumenta a organização, sublinhando que “a abundância de luz e as grandes amplitudes térmicas típicas da região reforçam as qualidades de textura, sabor e suculência deste fruto carnudo e com poucas sementes”.

Ao todo, 16 restaurantes vão colocar nas suas ementas os melhores tomates desta variedade criados por agricultores do Douro.

Prometido para 2022 fica o Concurso Tomate Coração de Boi do Douro, iniciativa que se realiza desde 2016, e que tem merecido a adesão das quintas da região. “Em 2022, o concurso voltará a reunir especialistas para elegerem o melhor tomate da temporada”, garante a organização.

Até lá, para que nos possamos servir de tomate em saladas ou em pratos especiais à mesa de restaurantes da região duriense, fica a lista dos participantes nas jornadas gastronómicas:

Chaxoila (Vila Real)

Este espaço convidou o enólogo duriense Luís Soares Duarte, também conhecido pelo seu gosto pela cozinha, a conceber uma receita especial para o Mês do Tomate e apresenta à mesa Migas de Tomate Coração de Boi com pataniscas de bacalhau.

Casa dos Ecos (Quinta do Bomfim, Pinhão)

Durante toda a época, o Tomate Coração de Boi é estrela na Sopa fria de Tomate Coração de Boi e no Prato de Coração de Boi, uma entrada com o fruto, flor de sal e azeite do Douro, a simplicidade e o pleno sabor do fruto que o chefe estrelado Pedro Lemos assegura que tem um “grande sucesso”. O tomate entra também em diversas guarnições de outros pratos, nomeadamente vegetarianos.

DOC (Armamar)

Caldeirada de tamboril, mexilhão e carabineiro e o Tomate Coração de Boi do Douro.

créditos: DOC

Taberna do Carró (Torre de Moncorvo)

Este espaço é conhecido pelo bom Tomate Coração de Boi com azeite e sal grosso que serve a todos os clientes. Nesta temporada são também protagonistas as Migas de tomate com ovo, acompanhadas com Barriga de porco na brasa, e o Arroz de tomate acompanhado com pescada frita em azeite.

Cantina de Ventozelo (Quinta de Ventozelo, São João da Pesqueira)

Neste espaço, não faltam propostas à volta do Tomate Coração de Boi que, na sua maioria, é de produção própria: Tiborna em pão de trigo espelta, com Tomate Coração de Boi do Douro, azeite de Ventozelo e ervas do jardim dos aromas; Sopa fria de Tomate Coração de Boi Douro; Águadinhos do Vale da Vilariça com Tomate Coração de Boi Douro; Bifes de Tomate Coração de Boi Douro, azeite de Ventozelo, flor de Sal e tostas de pão de entre lenha; Tarte de Tomate Coração de Boi Douro, cebola e orégãos; Milhos de Tomate Coração de Boi Douro, com os Legumes da horta grelhados.

créditos: Quinta de Ventozelo

Pickles – Hotel Six Senses Douro Valley (Lamego)

Salada de Tomate Coração de Boi, pêssego e salsa.

Bistrô Terrace - Quinta do Tedo (Armamar)

O Tomate Coração de Boi que se serve neste espaço é de produção própria. Durante toda a temporada, O Bistrô Terrace propõe o Carpaccio de Tomate Coração de Boi com cebolinhas em xarope de limão e pimenta e ervas frescas.

Quinta do Portal

Na Quinta do Portal, o Tomate Coração de Boi é tema para uma salada criada pelo chefe de cozinha Milton Ferreira.

Castas e Pratos

Sopa fria de Tomate Coração de Boi, queijo chèvre e pesto do mesmo tomate;

Milhos no pote, costelinhas de javali em vinho tinto e Tomate Coração de Boi.

Cozinha da Clara - Quinta de La Rosa (Pinhão)

Sopa fria de Tomate Coração de Boi , Queijo da Ilha e pão tostado de azeitona.

Cêpa Torta (Alijó)

Tomate Coração de Boi com azeite e flor de sal e outras propostas do dia.

Flor de Sal (Mirandela)

Caisdavilla (Vila Real)

Quinta da Pacheca

Toca da Raposa

Cais da Ferradosa (São João da Pesqueira)