Reunindo o artesanato tradicional e a tecnologia de ponta da engenharia de precisão, The Macallan Horizon foi habilmente elaborado, apresentado num recipiente horizontal, com detalhes únicos, composto por peças de madeira inspiradas nos barris, com uma torção de 180 graus.

O lançamento trata-se de uma colaboração entre a The Macallan e a Bentley Motors. Em homenagem aos Seis Pilares da The Macallan, foram incorporados seis materiais que são parte integrante da The Macallan e da Bentley Motors.

Apresentado num recipiente de vidro único e personalizado, foi concebido para ser exposto na horizontal, desafiando as convenções do engarrafamento tradicional de whisky. Uma fita de alumínio envolve o vidro e foi concebida com precisão de acordo com os padrões da Bentley, em homenagem a este material-chave utilizado na base escultural e na carroçaria de um automóvel da marca.

A garrafa está envolta numa escultura forrada com o melhor couro de baixo carbono, habilmente trabalhado, numa cor castanha para dar um acabamento ornamentado e proteger o whisky. A estrutura circundante em cobre reciclado foi concebida com precisão e inclui cobre dos alambiques anteriormente utilizados pela The Macallan, antes de a destilaria ser inaugurada em 2019.

Outro material que faz parte integrante de ambas as marcas é incluído através de uma incrustação de madeira de carvalho no fecho - trabalhada a partir de um dos seis barris utilizados na maturação deste whisky e inspirada na estética do mostrador rotativo do Bentley Drive Dynamic Control. A escultura é acabada com o folheado de nogueira Crown Cut Walnut da Bentley, uma especificação meticulosamente desenvolvida para os seus veículos.

The Macallan x Bentley Motors, a parceria que resulta num dos whiskys mais exclusivos do mundo créditos: Divulgação

O sexto e último componente é o sofisticado whisky escocês single malt, criado exclusivamente para o The Macallan Horizon. Elaborado por Kirsteen Campbell, Master Whisky Maker da The Macallan, a partir de seis cascos de carvalho de primeiro enchimento temperados com jerez. Seis cascos individuais foram selecionados a partir dos stocks que amadurecem nos armazéns da The Macallan Estate. Combinados com mestria, cada casco traz as suas próprias características particulares a esta bebida. Com notas de frutos secos e especiarias, em equilíbrio com o carvalho e couro. O acabamento é rico e duradouro.

"A nossa colaboração com a Bentley e o intercâmbio de conhecimentos inspirou-nos a ver as coisas de forma muito diferente. No mundo das bebidas espirituosas, tudo é vertical, tal como os nossos alambiques e as nossas garrafas. Quando olhámos para o plano horizontal que os grand tourers da Bentley ocupam, isso fez-nos pensar se e como poderíamos adaptar este formato ao whisky, que, em última análise, precisa de ser servido e apreciado”, explica Jaume Ferras, Diretor Criativo da The Macallan, em comunicado.

"Passámos anos a trabalhar com a The Macallan através da nossa parceria, dedicando tempo a criar este incrível primeiro produto conjunto que representa o melhor de ambas as marcas”, completa Adrian Hallmark, Presidente e Diretor Executivo da Bentley.

The Macallan Horizon é um lançamento de edição limitada disponível apenas em 70cl. Estará disponível na The Macallan Estate Boutique e na rede global de boutiques de retalho domésticas e de viagem, bem como em retalhistas premium fora do comércio. Em Portugal a distribuição é exclusiva à Empor Spirits S.A.