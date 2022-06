"O SushiCafé Avenida, restaurante premium de gastronomia japonesa do Grupo SushiCafé, apresenta o seu mais recente Menu Executivo com opções frescas que podem ser saboreadas durante a hora de almoço, de segunda a sexta-feira. Este novo menu, com um custo de 22 euros, oferece diferentes opções todos os dias da semana", adianta o restaurante em nota de imprensa.

O Chef Executivo Daniel Rente aposta na criação de pratos diferenciadores que combinam bem com a chegada do tempo quente.

Segundo o Chef, “o objetivo é variar o menu executivo porque a nossa premissa é apresentar mais opções de cozinha japonesa para além de sushi. Acreditamos que com um leque mais variado de pratos, não só iremos surpreender os nossos clientes, como também conseguimos atrair novos perfis.”

Para começar de forma fresca e leve, é possível escolher entre umas Gyosas de vegetais ou de carne, uma Sopa Miso ou Edamame. Nos pratos principais, há novidades que vai querer experimentar, com opções entre o peixe e a carne.

O que esperar em cada dia da semana?

A semana começa com Sushi Moriawase, combinado de sushi tradicional, com 10 peças de sushi e sashimi (2ª feira), Curry Udon, feita com massa udon, caril japonês e magrett de pato (3ª feira), Shisô Soba, massa soba, pesto de shisô e muxama (4ª feira), Gyūdon com vazia maturada, ovo a cavalo, onion rings e bimis, um prato com um toque inovador, mas que consegue manter a essência dos pratos típicos japoneses (5ª feira) e para terminar a semana Salada de Salmão, salmão curado em café, acompanhado de uma salada de chicória e agrião envolvida em vinagrete de wasabi (6ª feira).

Veja as fotos

Estas novidades já se encontram disponíveis no SushiCafé Avenida, localizado na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

O menu inclui uma entrada, o prato do dia e uma bebida à escolha, estando disponível todos os dias, de 2ª a 6ª feira, no período da hora de almoço, entre as 12h30 e as 15h30.