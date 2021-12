Sob o mote “Não coma menos, coma melhor”, o Spot In Fnac Café é o novo conceito de restauração das Fnacs do Marshopping e do Norteshopping, com o intuito de promover a saúde à mesa, bem como uma gestão assente na economia circular, com ingredientes orgânicos e sustentáveis, provenientes de fornecedores locais.

A ideia surgiu entre três amigos que trabalham juntos há mais de 20 anos - Teresa Bianchi, Carlos Barbot e Sandra Fontes - que, após algum estudo de mercado sobre a oferta saudável na restauração das superfícies comerciais, apresentaram a ideia à Fnac.

“Seguindo a tendência de mercado, idealizamos um conceito de alimentação saudável, tendo por base as necessidades nutricionais do ser humano. Mais do que comer menos para atingirem um determinado padrão de saúde ou beleza, as pessoas precisam de comer melhor. E, no que a isso respeita, as superfícies comerciais nem sempre estão bem servidas, uma vez que na generalidade aposta-se em alimentos altamente processados”, refere Teresa Bianchi, cofundadora do projeto.

de Salmão, queijo creme, rúcula e pepino The Foodies Club 2020

Carlos Bravo acredita que o conceito de alimentação saudável por si só não é suficiente, é necessário apostar na economia circular para apresentar algo de valor acrescentado ao mercado. “O setor da restauração utiliza bens de rápido consumo, os quais são caracterizados por grandes volumes distribuídos em larga escala, incluindo elevadas quantidades de bens embalados. Aqui o nosso objetivo passa por trabalhar com fornecedores responsáveis que reconhecem a importância de modelos de negócio sustentáveis. Compramos local, produtos sazonais e orgânicos”.

A ementa, propriamente, dita apresenta opções para qualquer hora do dia, todos os dias, entre as 10h00 e as 23h00. “O nosso objetivo foi criar uma ementa abrangente, com opções de cafetaria mais comuns, mas também opções de almoço, lanche e jantar mais completas. Criamos inclusivamente menus para os vários momentos do dia de forma a garantir aos clientes que podem desfrutar de uma refeição deliciosa e sã a qualquer hora”, sublinha Sandra Fontes.

Bowl de Quinoa, queijo fresco, tomate, beterraba, rúcula e nozes. The Foodies Club 2020

Na categoria das sanduíches o destaque recai na de Frango, Cheddar, Tomate Seco e Salada (4,5 euros) e a de Salmão, queijo creme, rúcula e pepino (4,5 euros). Nas tostas, há a de Pão rústico com queijo de cabra, presunto, pera e tomate (4,5 euros) e a Tosta de pão rústico aberto com abacate, ovo estrelado, salada e queijo de cabra (4,5 euros). Na secção das Focaccias, por sua vez, a atenção recai na que junta Tomate, mozzarella, pesto e rúcula (5 euros).

Nas saladas é possível optar entre duas: a Salada de salmão, queijo fresco, beterraba, nozes e sementes (6 euros) e a Salada de mozzarella de búfala com tomate seco e rúcula (6 euros). E, por fim, destacam-se ainda duas Bowls, perfeitas para o almoço ou jantar, são elas: Quinoa, queijo fresco, tomate, beterraba, rúcula e nozes (6 euros) e Quinoa, frango fumado, abacate, salada, tomate e pepino (7 euros).

Ao longo do dia, entre outros snacks e bebidas há Kombucha (3 euros), assim como uma Bowl de Iogurte, Frutos Vermelhos e Granola (1,5 euros).

No Spot In Fnac Café decorrerão eventos regulares, cuja agenda pode ser consultada regularmente no site da Fnac.