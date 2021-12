O Lisbon Bar Show assume-se como “o maior evento de hospitalidade, restauração, hotelaria e bar da península Ibérica”. Após dois anos suspenso devido à Pandemia, o evento regressa ao formato presencial, em Lisboa, para a sua sétima edição nos dias 17 e 18 de maio de 2022. Durante dois dias, a Sala Tejo do Altice Arena recebe as principais referências de bar nacional e internacional, que irão dar a conhecer as novas tendências do mundo da mixologia aos profissionais e apreciadores de bebidas espirituosas.

O evento afirma-se como uma plataforma de conhecimento, partilha e networking para quem trabalha na área e para todos os amantes de cocktails e destilados premium. Para além das várias palestras e workshops, o Lisbon Bar Show promete inúmeras oportunidades de aprendizagem e demonstrações técnicas, de preparação e provas de diversas bebidas, num ambiente descontraído.

Vista geral sobre uma das edições passadas do Lisbon Bar Show.

Como é tradição, todos os anos o Lisbon Bar Show destaca um país convidado. Assim, em 2022, a sétima edição presta uma homenagem a França, local de origem do champanhe, do conhaque, e onde trabalham alguns dos profissionais de referência da indústria.

“O Lisbon Bar Show regressará em 2022 com muitas novidades para um setor que tem sido tão penalizado pela pandemia, ávido por apresentar os seus novos produtos e conhecer as mais recentes criações de coquetelaria. Mais do que um evento profissional acreditamos, honestamente, que construímos um evento apelativo ao consumidor final que cada vez mais tem interesse por cocktails, produtos e marcas que encontram nos bares e restaurantes, mas também para o consumo em casa. Nos dias 17 e 18 de maio de próximo ano regressamos com uma homenagem a todos os profissionais que constroem diariamente um presente e futuro dinâmico e enriquecedor”, afirma Alberto Pires, criador e organizador do Lisbon Bar Show.