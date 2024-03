No menu tínhamos à escolha seis brunchs: o American Benedict, o Florence, o English, o Lisbon e o Vegan. (Pode ver aqui o menu )

Optámos pelo English e pelo Lisbon.

O English era composto por: dois ovos estrelados, feijão branco em molho de tomate doce, tomate cherry assado, cogumelos salteados, pão tostado, iogurte natural com granola, salada de fruta e acompanhámos com uma limonada de gengibre.

Brunch "English" créditos: Ivónia Kehik

Por outro lado, o brunch Lisbon tinha ovos mexidos, tomate cherry assado, caldo verde, pão, queijo creme e doce, salada de fruta, iogurte natural com granola e a bebida escolhido foi limonada de frutos vermelhos.

Brunch "Lisbon" créditos: Carla Silva Costa

Ficámos agradavelmente surpreendidas com os sabores do tomate cherry assado e o iogurte com a granola era divinal.

O espaço bastante acolhedor e com uma decoração muito agradável faz-nos sentir como se estivéssemos na nossa própria casa.

+ Mais informações sobre o Seventh Brunch aqui