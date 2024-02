Fevereiro é o mês dedicado ao amor no The Yeatman. O Hotel vínico de luxo, situado na encosta do rio Douro em Vila Nova de Gaia, preparou um jantar de São Valentim, a 14 de fevereiro, onde será possível degustar um menu desenhado pelo chef Ricardo Costa, harmonizado com a seleção vínica da Diretora de vinhos do hotel, Elisabete Fernandes, ao som de música ao vivo e num ambiente intimista.

A experiência gastronómica inicia-se com o trio Ostra, jalapeños e maçã, a que se seguem: Linguado à Bolhão Pato, com alho-francês e pancetta ibérica, Lavagante azul acompanhado de cogumelos boletus, cebolinhas e tutano. No prato de carne, predominam os sabores de conforto de uma Vitela de leite, acompanhada por cenouras, trufa e ajo branco. A sobremesa junta Chocolate, pistáchio e toffee.

A “Valentine Experience” é o programa de alojamento, disponível durante todo o mês de fevereiro, pensado para um refúgio a dois. Esta oferta conta com um presente de boas-vindas que inclui espumante, uma seleção de fruta da época, chocolate e um bouquet de flores, mas também a possibilidade de usufruir de um tratamento com um banho barril com extrato de vinho e uma massagem expresso para dois, no The Yeatman Wine Spa, com acesso à piscina interior panorâmica e à área de bem-estar, entre outros benefícios.

O programa “Especial São Valentim” inclui também experiências no Wine Spa do Hotel. O Banho barril com extrato de vinho, a Massagem expresso para dois e o Ritual facial orgânico anti-stress com uma massagem cranial que estimula a energia das células da pele e restaura a luminosidade natural, são alguns exemplos. No Dia de São Valentim, o The Yeatman Wine Spa promove ainda um Concerto Terapêutico de Taças Tibetanas e Gongos. Este momento musical tem o propósito de restabelecer a saúde de forma geral, sendo um estímulo acústico-vibracional que procura influenciar e harmonizar reações físicas, emocionais, mentais e energéticas. O concerto tem início às 19h00 e tem o valor de 30€ por pessoa.

O Jantar de São Valentim dispõe de dois horários para reserva, às 19h30 e às 20h30. A experiência tem o custo de 230€ por pessoa com seleção de vinhos incluída. As reservas podem ser feitas através do site de eventos do hotel.