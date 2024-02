“Vai ser uma noite de Domingo especial”, sublinha a equipa do Emme. Um serão na voz de Filipa Maltieiro Rodrigues — presença habitual na Tasca do Chico, em Lisboa, onde canta há 14 anos — que irá interpretar alguns temas conhecidos do cancioneiro português de fados, num ambiente intimista. A seu lado, terá João Simão (na guitarra portuguesa), Cajé Garcia (na viola) e Sérgio Fiúza (na viola-baixo), todos músicos da região.

A atuação começa às 20h00 e será intercalada com petiscos nacionais, disponíveis em exclusivo nessa noite, como o caldo verde, os pregos ou as tábuas de queijos e enchidos. À parte disso, o restaurante funcionará à carta, com os pratos habituais, e serviço de vinhos também muito focado em produções próximas da Ericeira.

As reservas podem ser feitas através do telefone 261 104 420 ou do e-mail reservas@immerso.pt