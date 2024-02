“As Overtime Sessions by Pátio do Hyatt são eventos que pretendem redefinir o conceito de after work gatherings, proporcionando uma experiência descontraída para quem procura relaxar e socializar após um dia de trabalho”, informa a equipa da unidade hoteleira. Estes encontros são organizados no pátio do Hyatt, com vista para o rio Tejo, transformando o local num ambiente acolhedor, com iluminação suave, áreas lounge confortáveis e decoração moderna.

A música é a peça central das Overtime Sessions. A cada edição, um DJ de renome é convidado para criar uma trilha sonora, variando de músicas descontraídas a batidas animadas.

A 9 de fevereiro, a Overtime Session decorre entre as 18h00 e as 21h00, com as reservas a fazerem-se aqui.