“Cria as tuas histórias” este é o convite lançado pela Rota dos Vinhos do Dão através da sua APP – Dão Rota dos Vinhos. Já disponível para Android e IOS, a aplicação oferece a possibilidade de conhecer as quintas disponíveis, as experiências que cada uma oferece, os diversos roteiros, os pontos de interesse na região, a possibilidade de marcar visitas diretamente, e também permite chegar aos locais certos com as direções GPS via “google maps”.

A app da Rota dos Vinhos do Dão foi pensada para proporcionar uma experiência completa da região. De forma prática, os utilizadores têm nas mãos a possibilidade de partir à descoberta do Dão e usufruir dos seus encantos e sabores.

“A Rota dos Vinhos do Dão foi criada pela CVR Dão, para permitir aos visitantes explorar da melhor forma a região, as suas quintas, experiências de enoturismo e, claro os vinhos. Com o lançamento da app continuamos o trabalho de divulgação do trabalho dos nossos agentes, mas também da região, onde há tanto por explorar”, refere Arlindo Cunha, Presidente da CVR Dão.

A app está disponível para download no Google Play e App Store.