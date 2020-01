Nestes dois primeiros meses do ano, o Geographia convida todos os que se aventuram na descoberta pelo mundo a passarem no número 1 da Rua do Conde e a levarem o seu passaporte consigo, para beneficiarem de um desconto na refeição.

A percentagem de desconto corresponde ao número total de carimbos no passaporte, ou seja, quem tiver visitado vinte países, terá vinte por cento de desconto na refeição para duas pessoas.

O restaurante de comida “que fala português” tem uma nova carta de inspiração lusófona, com pratos e ingredientes tradicionais de países como Angola, Brasil, Cabo-Verde, Goa, Macau, Moçambique, São Tomé e Timor. Entre eles, Moqueca de peixe à moda da Guiné-Bissau, Pastéis de bacalhau e mandioca com arroz malandrinho de peixe e Cheesecake de queijo cabra e creme com goiabada e bolacha Maria.

Geographia Rua do Conde, nº 1, Lisboa Horário: De segunda a sábado, das 12h30 às 15h00 e das 19h30 às 23h30 Contacto: 213 960 036

O Geographia tem também um menu de degustação novidade “Dos 4 continentes”, a partilhar pela mesa inteira, que contempla, entre muitos outros, o clássico brasileiro Escondidinho de puré de mandioca com camarão e queijo catupiry caseiro, o asiático Pato do Rio das Pérolas com molho de ostra e arroz chau-chau e, ainda, a Mousse de chocolate de São Tomé com o seu salame.