A prova de vinhos, a 9 de janeiro, que começa pelas 19h00 no espaço B the travel brand Xperience, dará a degustar néctares de uma das mais emblemáticas e antigas quintas da Região Demarcada do Douro, a Quinta de Ventozelo. A propriedade, com cerca de 400 hectares, dos quais 200 são de vinha, inaugurou recentemente o Ventozelo Hotel & Quinta, de quatro estrelas. Uma unidade com 29 quartos, um Restaurante - a Cantina de Ventozelo - e uma oferta diversificada de atividades ligadas ao vinho e à natureza.

B the travel brand Xperience Av. Fontes Pereira de Melo, nº27, Lisboa Contactos: E-mail flagship.lisboa@bthetravelbrand.com

Para assistir ao evento, de entrada gratuita, há que efetuar inscrição através do e-mail flagship.lisboa@bthetravelbrand.com