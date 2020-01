Restaurante Ouro Branco: Açorda alentejana com bacalhau. Açorda alentejana com ovos escalfados. Migas de favas com abanicos. Migas de espargos com secretos. Migas alentejanas com entrecosto.

Café Restaurante Florbela Espanca: Açorda com bacalhau e ovo. Migas com cachaço de porco preto. Migas com entrecosto.

Núcleo do Sporting Vila Viçosa: Açorda com Bacalhau; Migas à alentejana com carne frita. Açorda de gambas. Migas de coentros com lombinho grelhado.

Restaurante O Paço Ducal: Açorda alentejana com ovo e bacalhau; Açorda de marisco; Secretos com migas de espargos; Costeletas de porco com migas alentejanas. Migas alentejanas com entrecosto frito.

Restaurante Restauração: Açorda de codorniz. Açorda com bacalhau e ovo. Secretos com migas de tomate. Migas à alentejana com entrecosto frito. Migas de espargos com secretos grelhados.

Pousada Convento Vila Viçosa: Açorda de bacalhau com coentros. Açorda de camarão. Lombinhos de porco preto com migas de tomate. Bochechas de porco preto com migas de brócolos.

Restaurante Safari: Açorda alentejana com bacalhau. Açorda de marisco. Migas com entrecosto. Migas de brócolos com cachaço de porco assado no forno.

Restaurante Taverna dos Conjurados: Açorda de bacalhau. Lombinho de porco do montado com migas de espargos. Migas de carne do alguidar.