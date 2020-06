O Village Underground Lisboa já é bem conhecido dos lisboetas atentos aos locais mais originais. Este hub cultural, que existe em Alcântara há 6 anos, é mais do que um espaço de trabalho, contando também com uma crescente galeria de street art, um espaço de eventos e um restaurante.

O restaurante que ficou famoso pelo seu brunch e sobremesas a serem desfrutadas dentro de um autocarro de dois andares e uma esplanada, começa esta nova etapa da vida citadina com uma nova fórmula.

A reinvenção começa num novo horário de tarde e noite, entre as 15h e as 23h, de 4ª feira a Domingo no seu espaço exterior que tem mais de 2,000m2 e com programação musical. Algo que pode ajudar a quem tem horários que não possibilitem uma visita durante o almoço.

Em termos de bebidas, as opções vão dos cocktails de especialidade desde um Gin Tónico Beefeater à Tequila Olmeca Altos Agave, mas também há cerveja artesanal. Há ainda sumos naturais e limonada com mel e gengibre.

créditos: Village Underground

A cozinha, aberta entre as 18h e as 22h, continua a cargo do chef Frederico Leitão tem uma oferta variada de hambúrgueres com batata caseira, mas também com opções veganas e a pensar nos mais pequenos, tudo com preço médio de 10€. Uma tosta com guacamole e um wrap também fazem parte das escolhas do chef, numa carta que é aberta a sugestões dos clientes.

Para um lanche ou sobremesa, além dos Gelados portugueses e biológicos da Fini, as favoritas do público Banoffee Pie (Banana, Doce de Leite e Chantili) e Charlie Brown (Manteiga de Amendoim Caseira e Chocolate numa base de bolacha) mantêm-se da ementa anterior.

Para sentir a tranquilidade dentro da cidade ou começar a dar uns passinhos de dança ao som dos DJs e um copo na mão, tudo sempre dentro das regras. Vale a pena ficar atento e avisar os amigos onde é a festa.

