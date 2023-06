Se há vinhos de outro mundo, por que razão não pode haver vinhos que estagiem debaixo de água? À partida não há nenhum impedimento e a iniciativa em si não é inédita. Já em 2016 a Ervideira afundou 32 mil garrafas nas águas do Alqueva, naquele que foi batizado de Vinho da Água e em 2020 a experiência foi repetida, desta vez no Atlântico, pela Brejinho da Costa e o enólogo Luís Simões com o Vinho do Atlântico.

Mas se as experiências anteriores foram feitas com vinhos tintos, a Van Zellers & Co, conhecida pela sua história no Douro e de ser a família mais antiga da região a produzir vinho do Porto sem interrupções, quis fazer o mesmo com o vinho que lhe granjeou fama.

Assim emergiu o Vintage Port 2020 Ocean Aged que aproveitou do Dia Internacional dos Oceanos, 8 de junho, para se apresentar ao mercado, numa parceria com a Zouri Shoes, responsável pela embalagem do vinho. A marca de calçado eco-vegan desenhou-a propositadamente em forma de concha, apenas com recurso a plástico recuperado da costa portuguesa (cerca de uma tonelada de plástico foi recolhida nas praias portuguesas com o contributo de 600 voluntários) e borracha natural.

As garrafas, num total de 102, entraram no mar a 7 de dezembro do passado, no Porto de Sines, a 10 metros de profundidade. A manobra que teve a colaboração da Ecoalga – Adega do Mar, empresa especializada em armazenamento subaquático.

É verdade que a história do vinho do Porto se fez ao longo de séculos com relação à água, mas com as viagens nos barcos Rabelo. Da superfície do Douro para as profundezas do Atlântico, o que podemos perceber com esta experiência arrojada é saber o que acontece a este vinho licoroso quando submetido a determinadas condições e características.

Neste processo de envelhecimento subaquático, o produtor afirma ter conseguido um vinho com intensidade, delicadeza e elegância.

“Aqui as garrafas encontram um bar de pressão, que é um valor seguro para iniciar o processo de envelhecimento do Porto Vintage. As garrafas também vão beneficiar de uma temperatura constante e de um ambiente escuro para um bom desenvolvimento. E uma mais-valia são as belas algas marinhas que começam a aparecer nas garrafas”, explica Francisca van Zeller, representante da 15º geração da família e gestora de Marketing e Comunicação da Van Zellers & Co, em comunicado.

De acordo com o produtor, este Vintage Port 2020 Ocean Aged foi produzido com as melhores uvas, oriundas de vinhas muito velhas, do coração do Vale do Douro, e colhidas integralmente à mão.

O processo de produção foi semelhante aos dos restantes Portos da casa, com pisa a pé em lagares de granito, onde o vinho fermentou durante três dias. Após esse período, adicionou-se aguardente ao mosto em fermentação “de maneira a preservar a intensidade dos aromas de frutos vermelhos, como as notas de compota e notas de cassis. Notas de especiarias, chocolate negro, ameixa e figo seco surgem neste Porto Vintage profundo e aveludado”. De acordo com a da Van Zellers & Co “o envelhecimento no oceano adicionou ainda uma camada extra de sabores e taninos suavizados, num blend em harmonia perfeita com as frutas vermelhas presentes”.

A iniciativa em si não tem apenas um propósito de inovação, mas também de sustentabilidade como já se percebeu pela parceria com a Zouri Shoes. Mas não só. As primeiras 35 garrafas, disponíveis desde 8 de junho, vão ser vendidas exclusivamente através do WineChain, um mercado para NFTs de vinhos. Esta empresa garante uma pegada de carbono mais reduzida tendo em conta a compra, a venda e a guarda dos vinhos, sendo que oferece 12 meses de armazenamento gratuito com a compra do NFT.

E as restantes? A ideia é que todas as garrafas passem um total de 11 meses debaixo de água, com data prevista para serem retiradas do mar a 16 de novembro de 2023, aquele que marca o Dia Nacional do Mar. Aí estarão prontas para serem embaladas e enviadas para todo o mundo, com data prevista de chegada ao mercado pela altura do Natal. O preço recomendado de 1000€ sabemos que não é para todas as carteiras, mas não podia ser de outra forma tratando-se de uma edição especial.

A Van Zellers & Co quer ainda utilizar parte das receitas para apoiar um programa educativo organizado pelo Oceanário de Lisboa, sobre a importância dos oceanos, dirigido a crianças em idade escolar, mas na região do Douro. As crianças dos seis aos 18 anos vão ter a oportunidade de aprender com os maiores especialistas do país no oceano Atlântico, a diversidade da vida marinha e a melhor forma de a proteger.