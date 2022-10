A partir de 1700 euros já se pode “visitar” Úrano, o novo vinho de série limitada  

Aplaudida por muitos, criticada por alguns, a paixão de vida do consultor internacional de vinhos, Cláudio Martins, da Martins Wine Advisor, de lançar uma série limitada de “Vinhos do Outro Mundo”, tantos quantos os planetas do sistema solar, começou em português, com o alentejano Jupiter, em 2021. Vinhos em edições de 500 a 1000 garrafas, produzidos com recurso a uvas indígenas, métodos tradicionais e até antigos.

“O vinho produzido na Herdade do Rocim esgotou as 800 garrafas e só é possível adquiri-lo a investidores, a valores 30 por cento superiores aos 1000 euros com que foi lançado no mercado”, informa a Martins Wine Advisor em comunicado. “O próximo ‘Wine From Another World’ está escolhido. É o planeta Uranus, o sétimo planeta a partir do sol, o terceiro maior e o quarto mais massivo dos oito planetas do sistema solar. O néctar que homenageia o gelo, é espanhol, da região de Priorat. Serão produzidas 500 garrafas e alguns grandes formatos que vão até aos 12 litros, com valores que partem dos 1700 euros”, lemos em comunicado.

O lançamento do novo vinho decorreu em Madrid, dentro do mesmo registo do néctar anterior: “membros do clube Wines From Another World e apreciadores e investidores de vinhos únicos”, revela a marca.

"Para a maioria dos colecionadores, Portugal não seria uma escolha óbvia, mesmo assim arriscamos e superou todas as expetativas. Foi polémico, estou ciente, mas acima de tudo impôs a reflexão que há muito tarda: Portugal produz vinhos do mesmo calibre que os grandes vinhos de Priorat, Napa Valley, da Toscana ou da Rioja, mas continuamos sem os valorizar devidamente. Com Jupiter, chamamos a atenção para Portugal e apresentamos um vinho de qualidade a pessoas que podem realmente apreciar a sua história e o seu carácter. Com Uranus, continuamos nos ‘vinhos novos’, com uma capacidade de envelhecimento extraordinária”, refere Claúdio Martins, CEO da Martins Wine Advisor.

Ao longo dos próximos sete anos, terão lugar outros vinhos das regiões de Bordéus, Champagne, Toscana, Napa Valley, Mosel, Geórgia e o Douro.