Ao longo dos três dias do Festival de Sopas Ribatejanas a decorrer na freguesia de Vale de Cavalos, no concelho da Chamusca, serão servidas 12 variedades de sopas típicas ribatejanas, confecionadas com os produtos endógenos do concelho, dando ainda espaço para outras atividades como espetáculos e concertos de música, workshops, caminhada, expositores locais, artesanato e folclore.

Considerada o prato mais antigo do mundo, a rainha deste festival costuma ser servida habitualmente ao início das refeições principais. No entanto, para os apreciadores, a sopa pode mesmo ser o prato principal, um destaque que lhe é mais do que justo, dado ao seu elevado valor nutricional.

No que respeita ao festival, a decorrer no Largo de Nossa Senhora dos Remédios, serão servidas, entre outras, a Sopa de Carneiro com feijão-verde, a Sopa de fraca do campo, assim como Canja, Sopa de cogumelos, Caldo verde e a inevitável Sopa da pedra.