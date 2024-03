A Vinhos e Descobrir traz como novidades desta edição dedicada à primavera a presença de cinco produtores que lançam as suas marcas, junto com dois produtores pela primeira vez em feiras e cinco produtores no Porto pela primeira vez, sem que falte a presença de produtos gourmet e regionais.

No que toca à representação total nesta Spring Edition, a organização aponta para a presença de cerca de 50 produtores e mais de 400 referências em prova, com vinhos premiados e medalhados de todo o país: Trás-os-Montes, vinho Verde e espumante de vinho Verde, vinho do Douro, vinho do Porto, vinhos do Dão, vinhos da Beira Interior, espumantes e vinhos da Bairrada, vinhos do Tejo, vinhos do Alentejo.

A iniciativa “Fora do Ninho”, apresenta pequenos produtores de outos países, nomeadamente da Síria, Líbano e Jordânia, África do Sul, França e Itália.

Na Alfândega do Porto (Piso 0, Sala Nascente) estará presente o Wine Painter, Massimo Esposito, que promete surpreender os visitantes com aguarelas de vinho. A organização deste Vinhos a Descobrir fará a oferta de uma aguarela sempre que as compras ultrapassem os 100€. Trata-se de uma oferta válida para particulares.

O programa inclui provas comentadas de vinhos por Paulo Pimenta e Paulo Salgado, junto com o produtor (entrada gratuita, sujeita a disponibilidade). Sábado 6 abril e domingo 7 abril, estarão em prova vinhos de 17 produtores.

Entrada com degustação e provas de vinhos, com cinco senhas para descontar 1€ em compras de vinhos (não acumulável): 14€ por pessoa. 18€ no próprio dia. O copo é cedido, devendo ser devolvido no final.