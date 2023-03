A Rota dos Vinhos do Alentejo, em Évora, volta a abrir portas para receber todos os curiosos que queiram aprender a degustar adequadamente um vinho. O curso de iniciação à prova de vinhos “Provamos um vinho, hoje?”, a 15 de abril, sábado, entre as 9h00 e as 18h00, decorre sobre a orientação do enólogo Mário Andrade.

No decorrer das oito horas de formação, os apaixonados pelo mundo do vinho vão ter a oportunidade de saber mais sobre os processos das vinhas ao vinho e conhecer as técnicas de prova, assim como degustar vinhos variados daquela que é a maior região vitivinícola do país.

Organizado pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), o curso promovido na Rota dos Vinhos do Alentejo inclui, para além da prova de diversos vinhos, um certificado de participação.

As inscrições para a formação já estão abertas e podem ser efetuadas através de helena.direitinho@vinhosdoalentejo.pt

A participação na iniciativa tem um custo associado de 35 euros por pessoa. As instalações da Rota dos Vinhos do Alentejo situam-se na Rua Cinco de Outubro, n.º 88, em Évora.