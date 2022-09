Oriundos de 18 países distribuídos por quatro continentes, o Campeonato Mundial de Sommelier de Cerveja contou com dois representantes portugueses na fase final, disputada em Munique, Alemanha: Vitor Hugo Meirelles e Teresa Sampaio.

A primeira parte do campeonato consistiu em três provas distintas: identificação de estilos de cervejas; prova teórica com 20 questões de escolha múltipla; e identificação de off-flavours (defeitos de cerveja). Terminadas estas rondas preliminares, os cinco melhores colocados, juntamente com os melhores colocados de língua inglesa, de língua italiana e de língua portuguesa seguiram para a final, realizada no Centro de Exposições de Munique, na Alemanha, a 11 de setembro.

Mesmo havendo uma vasta delegação com dez representantes do Brasil, e apenas dois representantes portugueses, o único classificado de língua portuguesa apurado para a final foi o luso-brasileiro Vitor Hugo Meirelles, sommelier de cerveja da Nortada, do Porto.

Na prova final, realizada perante o público e o júri, cada sommelier recebia uma cerveja, que só era revelada no momento, e tinha cinco minutos para abordar aspetos tais como a história da cerveja e da respetiva cervejeira, serviço da cerveja, análise sensorial e possíveis harmonizações com comida. Estas cervejas incluíam apenas marcas conhecidas internacionalmente, como Sierra Nevada Torpedo, La Trappe Quadrupel, Fullers ESB e Samuel Smith Imperial Stout.

Após a deliberação do júri, o novo Campeão Mundial de Beer Sommelier foi o suíço Giuliano Genoni, seguido de Felix Schiffner da Áustria e Léon Rodenburg dos Países Baixos. Nesta final, apenas a ordem dos três primeiros classificados é conhecida. Assim, o finalista nacional Vitor Hugo Meirelles, sommelier de cerveja da Nortada, no Porto, ficou de forma inédita entre os oito melhores do mundo.