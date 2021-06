Levando em consideração as análises online do Google, do Tripadvisor e da divulgação nos media, bem como as contribuições da equipa editorial do site de viagens Big 7 Travel sobre fatores como vistas panorâmicas, design e lista de bebidas, são revelados os melhores bares em rooftop da Europa para aproveitar a distância social neste verão.

Os 10 Melhores Rooftop Bares da Europa:

1. The Culpeper - Londres, Inglaterra

2. Patchwork em Sa Punta - Ibiza, Espanha

3. Terrazza Borromini - Roma, Itália

4. Nebotičnik - Ljubljana, Eslovénia

5. PK Cocktail Bar - Santorini, Grécia

6. Mama Shelter - Bordeaux, França

7. Balcony Bar Prague - Praga, República Checa

8. REM Eiland - Amesterdão, Países Baixos

9. Frank’s Cafe no Bold Tendencies - Londres, Inglaterra

10. BA Terrace - Lisboa, Portugal