A laranja, citrino que marca o ritmo da alimentação de inverno, tem tradição na região algarvia. Na impossibilidade de organizar presencialmente a festa da laranja, Portimão transfere a iniciativa para o formato online, embora com a sugestão de venda do citrino a um preço especial no mercado local.

A festa, com o lema "Laranja algarvia - não há fruta mais sadia", conta com os pontos altos no Facebook do Mercado Municipal (Avenida S. João de Deus), com a apresentação diária de receitas e dicas nutricionais tendo como mote as laranjas.

Demonstrações de cozinha e conselhos sobre este alimento numa dieta equilibrada a cargo, respetivamente, da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão e da nutricionista Patrícia Cabral.

Iniciativa que sensibiliza para o consumo de fruta, em particular para o consumo da laranja, um dos produtos endógenos da região algarvia.