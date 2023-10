Porque as saladas não se comem só no verão, anote na sua ementa duas novidades com um toque especial

Anote as quatro frases que lhe damos de seguida e, pense, até que ponto se aproximam daquilo que para si é o verdadeiro sinónimo de salada. Um: “As saladas não se comem só no verão”. Dois: “Salada que é salada tem de ter molhanga”. Três: “Pessoas que metem massa nas saladas são boas pessoas”. Quatro: “Quem nunca meteu nuggets dentro de uma salada que atire a primeira pedra”. Pois bem, este é um quarteto de frases com os quais toda a gente concorda, mas nem todos vão admitir. Confesse, o roteiro de frases anteriores desenhou-lhe um sorriso. No fundo, todos sabemos que uma verdadeira salada, aquela que nos apetece em qualquer estação do ano, repleta de saborosos ingredientes, uns frescos, outros crocantes, a “brincarem” com as nossas papilas gustativas, é uma refeição imperdível.

As quatro frases que abrem este artigo levam-nos para um mundo de saladas com um toque muito especial (já diremos a que toque nos referimos). Isto porque a McDonald’s Portugal acaba de renovar a sua plataforma de saladas com o lançamento de duas novas receitas: a salada ‘Crunchy & Bacon’ e a salada ‘Pasta Supreme’. O que significa isto para além da evidência de que estas novas saladas trazem o “toque de Mac”? Significa que um almoço – ou jantar – em família ou com amigos, encontram uma alternativa na nova dupla de saladas. Tudo isto sem abdicar da experiência McDonald’s.

“Experiência McDonald’s”. Eis duas palavras mágicas que por inerência da sua natureza se aliam a outras duas: “conceito inovador”. Certo, mas onde inovam a salada ‘Crunchy & Bacon’ e a salada ‘Pasta Supreme’? Contra factos não há argumentos, as duas saladas fazem justiça à palavra que as designa. Salada é isto mesmo, a capacidade de, num mesmo prato, unir o melhor de dois mundos, a frescura dos ingredientes a uma verdadeira festa de sabores e diversidade. Passemos aos ingredientes, afinal de contas são eles que revelam a verdadeira tempera de uma salada.

A nova salada ‘Crunchy & Bacon’ tráz-nos uma deliciosa combinação de bacon, nachos e mix de queijos ralados. Tudo isto servido sobre uma fresca base de mistura de folhas de alface carvalho verde e iceberg, com tomate intense em cubos.

Já a nova salada ‘Pasta Supreme’ não dispensa o queijo de cabra a harmonizar com fatias de maçã, miolo de noz e as doces passas. Uma salada com uma base de mistura de folhas baby de alface verde e vermelha, rúcula, tomate cherry inteiro e massa em espiral.

E para proporcionarem uma verdadeira experiência McDonald’s numa salada, as duas receitas podem ser pedidas no conceito inovador de McMenu. O que quer isto dizer? Que passa a ser possível adicionar dois Chicken Delights ou quatro McNuggets à salada, para além dos acompanhamentos habituais, a batata ou a sopa. Isto sem esquecer o molho, entre três disponíveis (molho vinagrete, molho césar, molho vinagrete mostarda e mel).

Recuemos às frases iniciais deste artigo para lhes encontrar as evidências: quem dispensará duas saladas reconfortantes como a ‘Crunchy & Bacon’ e a ‘Pasta Supreme’ agora que começa a espreitar o outono? Como dizer que não à ‘molhanga’ na sua combinação com os vegetais, queijo e massa? Como afastar de uma bela salada a apetecível massa espiral? O que dizer à textura crocante dos McNuggets e dos Chicken Delights? É caso para afirmarmos: “adoramos saladas”. E temo-las sempre por perto, nos restaurantes McDonald’s em Portugal Continental, em take-away, McDrive e pedidos mobile.