A cafetaria

É na Rua Sá da Bandeira, em plena baixa portuense, que se esconde a primeira cafetaria A Brasileira. Este espaço, que é o original de todos os outros que se encontram espalhados pelo país, abriu portas em 1903 pela mão de Adriano Telles, um português que trabalhou grande parte da sua vida nas explorações de café no Brasil e que no início do século XX decidiu trazer para terras lusas um conceito inédito: a comercialização do café.

“Este foi o primeiro sítio do Porto onde se vendia e servia café a copo”, explica Daniel Mariz, diretor-geral do Pestana Porto - A Brasileira, ao SAPO Lifestyle sobre esta cafetaria que como forma de conquistar e atrair novos clientes dava-lhes a oportunidade de provar aquilo que estavam a comprar. Mas a verdade é que nem todos eram capazes de degustar este tipo de café sem açúcar. “Havia pessoas que achavam o café tão amargo que acabavam por cuspir no chão.” Por isso, não é de espantar que o antigo proprietário do espaço tenha sentido a necessidade de afixar duas placas onde se pode ler o seguinte aviso: ‘Por favor: não cuspam no chão’.

Após diversos anos ao abandono, o edifício histórico foi adquirido pelo empresário António Oliveira que, em 2018, fez sua a missão de devolver à cidade A Brasileira de antigamente e que nos tempos áureos era ponto de encontro da elite portuense. Juntamente com o Pestana Hotel Group, o espaço foi alvo de um processo de reconstrução: apesar de o restaurante ter sido demolido e posteriormente reconstruído de acordo com o design da época, na cafeteria houve a preocupação de manter a traça original assim como alguns elementos que fizeram parte da sua história e do seu charme, como é o caso das placas, da cuspideira e do pavimento original. E assim nasceu o novo Pestana Porto – A Brasileira: um hotel de cinco estrelas que inclui a famosa cafetaria e um restaurante.

De forma a manter a tradição, todo o café vem diretamente de Minas Gerais para o Porto. “Todo o café d’A Brasileira é um café de especialidade. Continuamos a importar o café do Brasil e a garantia que este parceiro nos dá é de que o blend deste café só existe n’A Brasileira”, salienta, trazendo à memória o famoso slogan ‘O melhor café é o d´A Brasileira’. Aqui também é possível encontrar outros blends de café cultivados em territórios como Nicarágua, Uganda e Etiópica, ou beber uma chávena de chá. A lista de snacks inclui tanto opões mais tradicionais, como o prego no bolo do caco ou bife à portuguesa, como saudáveis, onde se destacam o bolo de quinoa e as saladas.

Mas será que atualmente ainda é possível provar o famoso café de saco, que se tornou uma imagem de marca d’A Brasileira e que, passados tantos anos, ainda continua a atrair pessoas de todas as partes do país? “Temos uma versão moderna, mas ainda temos. É o café que servimos tanto no pequeno-almoço como aqui n’A Brasileira durante todo o dia.”

O restaurante

Dar a conhecer Portugal através do seu menu. Foi este o objetivo traçado pelo restaurante d’A Brasileira, que após ter estado encerrado durante todo o período pandémico, decidiu implementar um conceito mais casual, family-dinning e onde fosse possível desfrutar de pratos tipicamente portugueses com um toque moderno e em doses generosas.

Para impulsionar este espaço que reabriu ao público em agosto de 2022, o grupo Pestana contou a ajuda e criatividade de André Coutinho que desenvolveu uma carta focada na cozinha tradicional. “Temos uma carta que consegue absorver as novas tendências: os pratos vegetarianos e mais saudáveis, assim como pratos típicos do Porto para as pessoas que vierem de fora sentirem que estão a experimentar coisas portuenses e portuguesas”, explica o chef que, desde 2019, lidera a cozinha desta unidade hoteleira.

Duas vezes por ano, André Coutinho tem o cuidado de elaborar uma carta que privilegie os sabores da estação. Se na primavera é possível provar pratos mais leves e com sabores mais frescos - onde se incluem opções como a Salada de bacalhau com feijão frade com milho, endívias e toranja, a galinha da Índia, com puré de cenoura e abóbora aromatizada com café e molho de tomilho ou um semifrio de tangerina recheado -, no outono a oferta recai sobre pratos de conforto e com ingredientes típicos dessa época do ano. “No outono vou trabalhar sabores mais fortes, apostar em cogumelos, caça e, claro, fazer aquilo que está na moda: utilizar sempre produtos da estacão e tentar aproveitar os alimentos ao máximo” refere.

Todos os pratos são idealizados em conjunto com a sua equipa com quem trabalha para um objetivo comum: criar pratos tipicamente portugueses com um twist, seja nos ingredientes, nas técnicas de confeção ou no conceito. Sendo este um restaurante direcionado para as famílias, ao fim de semana estas têm direito a um menu criado especialmente para si. Robalo ao sal ou Cabrito assado em forno de lenha são alguns dos pratos que podem ser desfrutados neste espaço mediante encomenda.

Apesar de este ser um espaço onde é possível fazer eventos tailor-made no centro da cidade, como é o caso de aniversários ou jantares de gala com capacidade até 70 lugares sentados que variam consoante a disposição, a unidade hoteleira pretende que tanto o restaurante como a cafetaria não sejam um sítio reservado apenas para ocasiões especiais. “Queremos convidar os clientes a virem várias vezes por mês à nossa cafetaria, seja quando vêm ao teatro ou dar um passeio ao Porto”, salienta André Coutinho sobre A Brasileira que este ano integrou a rota dos cafés históricos da Europa.

O hotel

Como forma de dar uma nova vida ao edifício histórico que albergava a famosa cafetaria, foi construído um novo hotel de cinco estrelas: o Pestana Porto – A Brasileira. A inspiração para este projeto – cuja reconstrução durou cerca de dois anos e meio até à sua reabertura em março de 2018 - surgiu de um período histórico muto concreto. “De forma a ligar o tema do café ao que é o hotel, fomos buscar a expansão marítima portuguesa, em que os portugueses trouxeram o café, o chá, o algodão, a canela, as especiarias” explica Daniel Mariz, diretor-geral do Pestana Porto - A Brasileira, sobre os ingredientes que serviram de inspiração para o conceito e decor desta unidade hoteleira.

Assim foram criados pisos temáticos dedicados a diferentes aromas que é possível sentir assim que se abrem as portas do elevador e se caminha em direção a cada um dos 89 quartos. “Começamos pelo café, depois temos o chá, o cacau, a pimenta-rosa, a canela e o anis”, afirma. A pensar nos mais curiosos foi instalado um ecrã touch em cada um dos pisos onde os hóspedes podem conhecer mais a fundo as origens, os tipos de uso e a ligação a Portugal de cada uma dessas especiarias, alimentos ou plantas.

À semelhança do hotel, cujas paredes foram forradas com um papel de parede que se assemelha aos sacos de sarapilheira que eram usados no transporte do café, também os quartos são feitos de pormenores que não passam despercebidos: cada uma das cabeceiras das camas são alusivas a diferentes especiarias e os cortinados confecionados num tom que nos remete para a sarapilheira. “Todas as casas de banho vão buscar o ladrilho do chão da cafetaria e as suites têm vista para a Rua Bonjardim”, refere sobre esta tipologia que só está disponível nos primeiros quatro pisos do hotel.

Outra curiosidade deste espaço é o facto de os quartos não estarem equipados com máquina de café. “Sendo este um sítio praticamente pioneiro no café no Porto, não fazia sentido termos uma máquina de café no quarto”, adianta o diretor-geral sobre esta particularidade. Assim, e de forma a desafiar todos os hóspedes que quiserem beber um café, o hotel disponibilizou uma estação de café, disponível 24 horas por dia em cada um dos pisos, onde é possível tirar um expresso, “A maioria dos clientes adora.”

Se lhe apetece relaxar fora do quarto e apanhar um pouco de ar livre sem ter que andar muito, o Pestana - A Brasileira no piso 1 tem à sua disposição um pátio francês que inclui uma zona de estar com diferentes sofás e chaise-longue e um jardim vertical.