Como parte da sua estratégia, a Mars acaba de anunciar a sua entrada na categoria de tabletes de chocolate através de M&M’s, a sua marca mais icónica e que este ano assinala o seu 80º aniversário.

Esta categoria é a mais relevante no setor de chocolate em Portugal e, adicionalmente, a que mais cresceu em popularidade no último ano. Como tal, a empresa escolheu Portugal como um dos países onde este produto inovador será lançado, e que já é um sucesso em países como o Reino Unido e Estados Unidos.

Assim, e por ocasião do 80º aniversário de M&M’s, a marca mais icónica da Mars acaba de introduzir no mercado as suas tabletes de chocolate em quatro variedades, promovendo a inovação através do lançamento de novos formatos com o objetivo de dar resposta às novas necessidades e preferências dos portugueses.

Desta forma, Portugal posiciona-se como um dos países chave para a Mars no que toca à introdução de produtos inovadores, e onde o clássico formato de drageias de chocolate M&M’s, a marca mais acarinhada dos Estados Unidos, coexistirá com o da tablete, de modo a oferecer uma nova variedade.