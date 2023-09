A Gleba cresceu e o resultado deste crescimento nota-se com a abertura da 10ª loja no Príncipe Real, com café de especialidade e um menu de venda ao postigo, que estará a funcionar em breve. Outra novidade está é a reabertura da loja de Telheiras, agora com brunch para toda a família. Mas como não há duas sem três, o quiosque que a padaria tinha no Oeiras Parque ganhou agora estatuto de loja, onde é possível adquirir uma gama mais completa dos produtos Gleba.

Voltando ao Príncipe Real quis complementar a oferta de pães, derivados e mercearia com bebidas de especialidade feitas com os grãos de café da Sgt. Martinho, moídos na hora e prontos a levar.

“Chegar à 10ª loja é um marco muito importante para a Gleba – e fazê-lo abrindo portas num bairro como o Príncipe Real torna-se ainda mais especial. Quisemos trazer uma novidade que surpreendesse não só os nossos clientes de todos os dias, como aqueles que visitam a cidade e estão de passagem”, refere Diogo Amorim, fundador da Gleba, em relação à dinâmica de grab & go, num comunicado enviado às redações.

Ao café de especialidade juntam-se outros produtos como as sodas orgânicas Why Not e as cervejas Musa. A padaria tem também disponíveis as suas Focaccias às metades, prontas a levar e comer. Ao postigo será ainda possível comprar cookies, brioches, croissants e mini panettones.

À semelhança do que já acontece em Cascais, a marca dá continuidade à sua parceria com a cafetaria Milkees e passa a servir pequenos-almoços, almoços, lanches e brunch para toda a família, mas em Telheiras.

Os clientes podem usufruir da oferta de cafetaria, criada para integrar os pães da Gleba nas especialidades da Milkees, no interior da loja ou na esplanada. Entre as sugestões do menu, destacam-se a sandes de pulled pork com maionese de miso, ananás e queijo ou a sandes de ovo frito feita com o pão de água com chouriças da Gleba.

Nas tostas abertas há opções como a jalapeño, com queijo e cebola, a de abacate e tomate ou a de stracciatella com tomate confitado. Salada, sopa, cookies ou bolos caseiros também fazem parte da oferta do novo espaço que, tal como em Cascais, dispõe igualmente de um menu de bebidas de especialidade.