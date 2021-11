Os mostos de uva da Adega de Palmela juntaram-se aos cereais em duas novas cervejas artesanais

A Aldeana de Cacho Branco Moscatel, conta com mosto de uva branca da casta Moscatel Graúdo da Adega de Palmela, cujos aromas tipicamente frutados, notas de mel e passas de uva, entrelaçam-se com a profundidade de uma base de estilo Saison, de inspiração belga, e com um final vínico duradouro.

Por sua vez, a Aldeana de Cacho Rosé Castelão utiliza mosto de uva desta casta tinta, caracterizada por uma forte acidez e aromas de cereja, groselha e framboesa, combinando idealmente com uma cerveja de base sour, de acidez moderada, refrescante, sem amargor e pintada em tons rosé.

A parceria entre as duas marcas surge entre cachos e maltes, a partir da partilha de experiências entre o cervejeiro Miguel Cáceres e o enólogo Luís Silva, que encontraram o equilíbrio entre as castas portuguesas da Península de Setúbal e a liberdade criativa que cervejeira apresenta.

Aldeana

Para o enólogo Luís Silva da marca de vinhos da região de setúbal, “esta fusão da indústria cervejeira com os vinhos foi um desafio superado com sucesso. Desta parceria resultou um produto exclusivo que desde início deixou muita curiosidade e que no final superou com destaque esta experiência única.”

Miguel Cáceres, cervejeiro da Aldeana, refere que esta parceria, “foi o aprofundar de uma relação de amizade já anterior, contribuindo para a criatividade e dinamismo da Aldeana, aproveitando o prestígio e qualidade dos vinhos da Adega de Palmela e solidificando a nossa posição enquanto cervejeira regional da península de Setúbal”.

As cervejas Aldeanas de Cacho estarão disponíveis na loja online e na loja física da Adega de Palmela.

Para já as novas cervejas estão disponíveis nos locais listados abaixo:

Montijo

Adega Ti Martinho

Lisboa

Artesanalis Bottle Shop

Cerveja Canil

Cerveteca Lisboa

Crafty Corner

DeBru

Fábrica Lince

Flor de Lúpulo

Libeerdade Bottle shop

The Beer Station

The Queen Ale

Setúbal

Skál Artesanal

Sintra

Villa Craft Beer & Bread

Porto/Matosinhos

Catraio Craft Beer Shop

HopTrip Craft Beer Shop