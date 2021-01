“Os doces da minha vida” estão no novo diário de cozinha

Além de informações úteis sobre ingredientes, técnicas, medidas e conservação – bem como as dicas mais importantes para que cada uma das receitas saia na perfeição – “Diário de cozinha - os doces da minha vida” (Arte Plural Edições), apresenta várias receitas clássicas, com páginas em branco para apontar tudo aquilo que o leitor faria de diferente numa próxima vez.

Páginas em branco que permitem, ainda, registar as receitas preferidas: as inventadas, as que são herança de família, as que nunca falham ou as que resultam de experiências culinárias.

créditos: Arte Plural Edições

Ao longo das 176 páginas da obra, o leitor encontra receita clássicas e de base para fazer toda a espécie de pãezinhos doces, massas e tartes, bolos e bolinhos, bolachas e doces de tabuleiro e sobremesas, assim como dicas sobre ingredientes, técnicas, medidas e conservação.

Entre as dezenas de receitas apresentadas, encontramos Pão de Deus, Tarteletes de limão, Profiteroles com gelado, Cookies de chocolate, Madalenas de amêndoa, Arroz doce de chocolate.

A obra encontra-se à venda com o preço de 15,50 euros.