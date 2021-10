Com o outono a avançar no calendário, regressam ao tema de conversa as gripes e as constipações. Para que espirros, nariz entupido e dores de cabeça não passem das palavras ao ato, a Tetley lançou o Tetley Super Tea Defence, infusão de pêssego e laranja com vitamina C, para reforçar o combate às maleitas da estação.

O Tetley Super Tea Defence junta-se à “gama de chás e infusões enriquecida com vitaminas e minerais, com múltiplas funcionalidades e benefícios, para todos os que procuram uma alternativa saudável e de bem-estar para o dia-a-dia”, informa a marca.