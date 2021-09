Sente que não tem tempo para cozinhar? Chega a casa exausto, sem vontade de ir para a cozinha e de preparar as suas refeições? Não sabe o que fazer e está cansado de repetir os mesmos pratos? Quer uma alimentação saudável e aplicar esta filosofia à família, mas não tem noção de quais os melhores alimentos, que hidratos de carbono escolher e que porções comer?

Com o regresso à escola das crianças e às rotinas estas questões colocam-se diariamente. É uma canseira só de pensar em comida, o que fazer e como fazer.

Em "Ementa Planeada, Cozinha Organizada" da nutricionista Sónia Marcelo (autora do livro "Guerra ao Açúcar") vai aprender a planear uma ementa semanal de refeições saudáveis, de forma fácil e prática, com várias dicas para tornar esta tarefa parte do seu dia a dia.

Vai descobrir truques para ter toda a semana organizada e conseguir refeições saborosas e apelativas ao olhar e paladar em 30 minutos, com uma metodologia pensada para simplificar o planeamento de refeições.

Conseguirá saber quais os melhores alimentos a escolher, encontrará dicas para quando vai às compras, as porções adequadas, como organizar a despensa, o frigorífico e como incluir toda a família na elaboração das refeições.

Com quatro ementas totalmente planeadas para os dias ou semanas mais complicadas, este livro alia dicas de nutrição para as melhores escolhas alimentares com planeamento e organização de refeições, que vão facilitar o seu dia a dia.

A autora vai estar hoje, 10 de setembro, na Feira do Livro de Lisboa. Aproveite para falar com a nutricionista Sónia Marcelo e acabe de vez com o «eu não tenho tempo e não sei o que cozinhar para ser saudável» e comece a ter tempo para si e para a sua família.

créditos: Chá das Cinco

A nutrição como uma forma de ajudar através da promoção da saúde

Sónia Marcelo é nutricionista há 13 anos e desde sempre adorou ajudar pessoas. Encontrou na Nutrição uma forma de auxiliar quem a procura através da promoção da saúde. Especialista em emagrecimento, ajuda, principalmente, mulheres a resgatarem a sua confiança, a terem mais energia e bem-estar.

Não acredita em dietas, mas sim numa reeducação alimentar e num emagrecimento sustentado para a vida, apoiado numa aprendizagem e no autoconhecimento.

Mãe de dois meninos, adora organização e desde cedo percebeu que o planeamento de refeições é um dos pilares fundamentais para uma alimentação saudável. Trabalha a planificação de ementas em consulta e faz ver que este processo é simples, rápido e vai permitir imensos ganhos na rotina e dia a dia.

Pode contactar a autora através de info@dicasdeumadietista.pt ou consultar o site dicasdeumadietista.pt