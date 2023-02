Nova edição do Tejo a Copo acontece a 11 de março em Santarém

Na sua quinta edição, a iniciativa Tejo a Copo conta com 26 casas produtoras, todos reunidos na nave principal do Convento de São Francisco. Nesta edição de 2023, a destacar a estreia de quatro agentes económicos: a ODE Winery, novo projeto de um investidor estrangeiro; o enólogo e produtor Hugo Mendes, cada vez mais empenhado em desenvolver o seu portefólio de Vinhos do Tejo; e as empresas Casal da Fonte e SIVAC. Os restantes 22 produtores são já repetentes, sinal da sua convicta vontade de marcar presença neste evento que é de todos.

O Tejo a Copo, das 15h00 às 21h00, é um evento de acesso livre e a degustação “genérica” dos vinhos é gratuita, embora só passível de ser feita mediante a compra do copo oficial do evento: custa 3,50 euros e é vendido à entrada. A organização acrescentou duas novidades à edição deste ano. A primeira é a possibilidade dos mais acérrimos enófilos provarem vinhos mais exclusivos e, por conseguinte, de um patamar de preço mais elevando, nem sempre acessíveis nestes eventos. É de escolha livre, sendo que cabe a cada produtor avançar ou não com esta possibilidade, fazendo a seleção do ou dos vinhos em questão. Se, por um lado, os vinhos vão estar no espaço do produtor, as senhas – de 3,00 euros e 5,00 euros – são vendidas à entrada do evento.

A segunda novidade é a possibilidade de compra de uma seleção de vinhos presentes no Tejo a Copo 2023, com um preço especial e oferta de portes de envio para Portugal Continental. A encomenda e o pagamento têm, obrigatoriamente, de ser feitos no decorrer do evento, junto do espaço da Rota dos Vinhos do Tejo.

créditos: Gonçalo Villaverde

O programa do Tejo a Copo volta a incluir “conversas sobre o vinho”, conduzidas pelo sommelier e embaixador dos Vinhos do Tejo, Rodolfo Tristão, sendo que se preveem novidades para este ano. No que toca à vertente gastronómica, nesta edição voltam a ser dois os restaurantes representados: o Amassa, com uma cozinha italiana e recentemente aberto por Francisco Calheiros, em Santarém; e o tradicional 150 Gramas, de Pedro Teles, o surfista que, graças a uma dor de costas, virou chefe e proprietário deste e de outro restaurante em Vila Franca de Xira. Nota ainda para a animação musical, que este ano é complementada – para além do DJ na zona dos produtores – com música ao vivo no centro dos claustros do Convento de São Francisco, para além do junto dos produtores.

Para o ano de 2023, a CVR Tejo promete continuar a apostar em iniciativas que promovam a Região dos Vinhos do Tejo, os seus produtores, a sua gastronomia e o vasto património territorial e cultural da região.

Produtores de vinho presentes:

Adega de Almeirim, Adega do Cartaxo, Canto do Marquês, Casa Cadaval, Casal Branco , Casal da Coelheira, Casal da Fonte, Casal das Freiras, Casa Paciência, Companhia das Lezírias, Enoport Wines, Escaravelho Wines, Falua, Hugo Mendes, Mouchão do Inglês, ODE Winery, Quinta da Alorna, Quinta da Atela, Quinta da Badula, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa, Quinta da Ribeirinha, Santos & Seixo, SIVAC, Vinhos Franco, Vinhos Zé da Leonor.