O Vinho de Talha é um importante património nacional e o Alentejo é o seu principal guardião. Para honrar este legado, o Mind The Glass vai ter até 4 de março uma talha de vinho branco de onde irá servir vinho a copo. Haverá também pratos especiais alentejanos e, no dia 2 de março, um Jantar Vínico com o produtor XXVI Talhas, de Vila Alva.

A equipa de Cozinha do Mind The Glass preparou pratos regionais alentejanos que podem ser degustados ao longo de toda a semana, entre eles, Sopa de cação, Bochecha de porco alentejano, Sericaia com Ameixa de Elvas.

Entretanto, na quinta-feira 2 de março, o espaço organiza um Jantar Vínico, com a presença do produtor XXVI Talhas, onde pratos alentejanos serão harmonizados com vinhos de Talha, de colheitas atuais e antigas.

Reservas para o Jantar Vínico através do e-mail reservas@mindtheglass.pt ou para o telefone 913 093 932.