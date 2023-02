Erguido numa antiga cave de Vinho do Porto, com vista para o rio Douro, o The Lodge Porto Hotel junta no mesmo evento a cozinha tradicional portuguesa e vinhos de diferentes regiões do país num jantar intimista e informal. O novo conceito Wine Social Club by The Lodge propõe um showcooking, provas de vinhos e conversas sobre a cultura do mesmo. O menu fica a cargo do chef João Vieira, responsável pela cozinha do restaurante Dona Maria, que elaborou pratos tradicionais e de conforto.

créditos: The Lodge Porto Hotel

Depois do welcome drink servido no The Lodge Bar (19h30), segue-se o jantar onde, nesta primeira edição, a bola de enchidos, pataniscas de bacalhau, salada de polvo, jaquinzinhos fritos compõem as entradas. Já os rojões à Moda do Minho com arroz de sarrabulho fazem o prato principal. O leite creme queimado será a sobremesa que encerrará a refeição

Desta forma, homenageiam-se os produtores convidados para o jantar com a gastronomia do Minho e Douro bem presentes: vinhos da Poças, no Douro, e da Soalheiro, em Melgaço.

Esta experiência irá repetir-se a cada dois meses, com o número de lugares à mesa limitado a 28 pessoas. O jantar a 2 de março orça os 75 euros por pessoa. Reservas pelo telefone 220 157 540 ou e-mail info@thelodgehotel.pt