Constituído por três vinhos fortificados, três brancos, três tintos e um colheita tardia, o Top 10 daquela que é a 19.ª edição do evento, que terminou ontem, domingo, no Porto, resulta de provas cegas feitas por um júri internacional de quatro dezenas de especialistas a cerca de 60 amostras, explica em comunicado.

Nos fortificados, o mais bem pontuado pelo júri foi o vinho da Madeira Frasqueira Blandy´s Bual 1972, seguindo-se o vinho do Porto Sandeman Old Tawny 50 anos e o Adega de Favaios Moscatel do Douro Colheita 1989.

Da ilha do Pico, Pé do Monte Reserva Arinto dos Açores 2020, produzido por Cinzia Caiazzo e Gianni Mancassola, alcançou o primeiro lugar por entre os vinhos brancos, onde se destacaram também Vinha dos Utras 2020 (Açores), no segundo lugar, e Quinta da Rede Reserva da Família 2012 (Douro), no terceiro.

De entre os vinhos tintos provados, o Líquen Alfrocheiro 2020, elaborado no Dão pelo enólogo e produtor João Cabral de Almeida, obteve a mais elevada pontuação, seguido pelo Tecedeiras Único 2019 (Douro) e o Encosta do Sobral Grande Reserva 2019 (Tejo).

Por entre os colheita tardia sujeitos a prova, o vinho Falcoaria Colheita Tardia 2016, obtido a partir da casta Fernão Pires em Almeirim, alcançou o maior destaque.

COLHEITA TARDIA

1º Falcoaria Colheita Tardia 2016, Quinta do Casal Branco, Tejo

BRANCOS

1º Pé do Monte Reserva Arinto dos Açores 2020, Adega do Vulcão, Açores (D.O. Pico)

2º Vinha dos Utras 2020, Azores Wine Company, Açores (D.O. Pico)

3º Quinta da Rede Reserva da Família 2012, Quinta da Rede, Douro

TINTOS

1º Líquen Alfrocheiro 2020, João Cabral de Almeida Vinhos, Dão

2º Tecedeiras Único 2019, Lima & Smith, Douro

3º Encosta do Sobral Grande Reserva 2019, Encosta do Sobral / Santos & Seixo, Tejo

FORTIFICADOS

1º Blandy´s Bual 1972, Blandy´s / Madeira Wine Company, Vinho Madeira

2º Sandeman Old Tawny Porto 50 Anos, Sogrape Vinhos, Vinho do Porto

3º Adega de Favaios Moscatel do Douro Colheita 1989, Adega Cooperativa de Favaios, Moscatel do Douro