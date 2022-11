A verdade é que há pessoas que enrolam a pizza, que rapam o recheio, que não comem o rebordo, que cortam em mil e uma formas geométricas, que pedem combinações bizarras de ingredientes. Neste “massacre” de pizzas a Domino’s, à semelhança das terças e quartas-feiras de “Há Borla”, dobra a oferta nas pizzas até 2 de novembro.

Na compra de uma pizza, a marca oferece a segunda (de valor igual ou inferior) e ainda uma Fanta de Laranja (1,5 l). A promoção é válida em todas as pizzas do menu, das Clássicas às Premium, e está disponível nas 50 lojas Domino’s em todo o país, no site e na App.