Em plena Lisboa, perto do castelo de São Jorge e no meio da história da cidade, vai abrir-se a 12 de maio, no primeiro piso do Solar dos Mouros Lisboa Boutique Hotel, a porta do Seis. Neste novo espaço com vista para o rio Tejo, vão servir-se petiscos acompanhados de vinhos.

Solar dos Mouros Lisboa Boutique Hotel