Conhecedora e apaixonada pelo chá, Isabel Robalo irá compartilhar a história do chá e a viagem que fez pela Rota do Chá, passando pelos mais variados destinos, do Sri Lanka à China. Na ocasião vão ser dadas também a conhecer as mais recentes novidades da Tea Shop, dos chás aromatizados aos chás puros, que podem ser apreciados pelos participantes.

No leque de chás aromatizados, a Tea Shop oferecerá ao longo do evento (com arranque às 18h30) o Chá Preto Berry Fields (com maçã, roseira brava, beterraba, sementes de roseira-brava, folhas de morangos, morango, mirtilo, framboesa, sabugueiro, groselha vermelha); o Chá Oolong Spicy Strawberry (com alfarroba, gengibre, canela, anis estrelado, ananás, cravinho, morango, pétalas de flor de milho); o Chá Verde Ushuaia Ginger Citrus (com mate verde da região de Ushuaia, gengibre e matcha); o Chá Puerh Praline (com avelãs crocantes, alfarroba, maçã, canela, raiz de chicória e flor de helichrysum); e o Chá Branco Strawberry Fresh (com morangos, manjericão, maçã, ananás e casca de rosa mosqueta).

Nos chás puros, os destaques vão para o Chá Oolong Tie Kuan Tin; Chá Verde Kukicha; Chá Puerh Imperial; e Chá Preto Royal Britsh Blend (super aromático com mistura de três chás pretos: Índia, Sri Lanka e China). Os chás servidos serão acompanhados de bombons recheados com chá da Tea Shop.

A Viagem ao Mundo do Chá decorre no âmbito de um calendário de experiências promovido pela agência de viagens B the Travel Brand Xperience Lisboa, que pretende levar os participantes a viajar através dos cinco sentidos.

O evento gratuito e de entrada livre decorre na Avenida Fontes Pereira de Melo, 27, a partir das 18h30. Os interessados podem efetuar a sua inscrição através do e-mail eventos.flagshiplis@bthetravelbrand.com