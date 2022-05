Em ano de regresso, Rock in Rio Lisboa dá-nos boa música com a cozinha de cinco chefs nacionais

Após quatro anos de interregno, o Rock in Rio Lisboa volta a agitar o Parque da Bela Vista. Por agora, a pouco mais de 40 dias do arranque da 9.ª edição do evento, aquele espaço verde da capital, agita-se com o burburinho de um enorme estaleiro. Crescem os palcos, preparam-se as diferentes áreas de diversão, naquela que será a cidade do rock em dois fins de semana de junho próximo, a 18 e 19 e, mais tarde, a 25 e 26. Uma cidade da música que este ano aponta as atenções para a questão da sustentabilidade ambiental. Um desafio que é extensível ao espaço que, nos quatro dias em que dura o evento, apresentará a cozinha de quatro chefs nacionais: Vítor Sobral, Justa Nobre, Noélia Jerónimo e Miguel Castro e Silva e o entretenimento de uma quinta estrela, o chef Ljubomir Stanisic.

Desta forma, o Continente Chef’s Garden será o novo espaço da Cidade do Rock que trará menus assinados pelos já referidos chefs, uma praça com 400 lugares sentados com sombra e um palco que combina música, entretenimento e alimentação sustentável. A orientar a festa, em palco, estará o chef Ljubomir Stanisic que, várias vezes ao dia, apresentar-se-á perante o público com conversas relevantes em torno da alimentação e da sustentabilidade com convidados de diferentes áreas - desde artistas, a chefs, produtores e outros. Momento para adicionar às palavras, irreverência, entretenimento e momentos musicais, entre os quais concertos e DJ sets.

Maquete do espaço onde se apresentarão os cinco chefs.

Uma presença dos chefs nacionais com uma mensagem clara em defesa da sustentabilidade à mesa. As ementas nasceram inspiradas nos principais ecossistemas de Portugal: a agricultura e pecuária, florestas, mar e rios.

A abordagem à sustentabilidade foi sublinhada por Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio, na apresentação do evento que decorreu a 3 de maio na capital: “a música e o entretenimento podem, e devem de estar ao serviço de temas relevantes para a construção de um mundo melhor. É por isso que no Continente Chef’s Garden trazemos receitas com cunho sustentável e recheamos um palco com propostas provocadoras, vários convidados e diferentes formatos de entretenimento, com dicas e sugestões de hábitos alimentares mais sustentáveis”.

Roberta Medina recordou, ainda, alguns números que nos fazem pensar no impacto que as nossas ações têm sobre os ecossistemas: “o país importa 73% dos alimentos que consome, que contribui para o facto de a alimentação pesar 30% na pegada ecológica dos portugueses”.

Vítor Sobral Rock in Rio Lisboa

Uma realidade também salientada por Nuno Nobre, consultor gastronómico que, no caso vertente, foi o responsável pela seleção dos chefs que se apresentam no Rock in Rio Lisboa: “procurámos trazer influências de diferentes regiões do país, combinando-as com sustentabilidade e saúde. Por isso convidámos chefs de Norte a Sul de Portugal que, por sua vez, irão trabalhar com produtores locais e definimos como conceito gastronómico os ecossistemas mais representativos da gastronomia portuguesa.

Ao chef Vítor Sobral coube a Agricultura e Pecuária e das suas propostas gastronómicas fará parte um Hambúrguer de Vitela Arouquesa com Cebola caramelizada, Tomate, Rúcula e Queijo da Ilha de São Jorge e uma Mousse de Chocolate de Melgão com Morangos confitados, Flor de sal e Açafrão dos Açores, entre outros pratos.

O chef, mestre em conservar temperos e sabores tipicamente portugueses, confessa que “fico a pensar o que será do nosso alimento se não cuidarmos da nossa terra. Tenho a influência dos sabores alentejanos no sangue, e a preocupação com o que consumimos. A minha paixão e criatividade, no que toca a tachos e temperos, está aliada à sustentabilidade na alimentação, no apoio aos pequenos produtores e às formas de diminuir os processos industrializados”.

A Floresta será representada pela chef Justa Nobre que, entre outros pratos, irá servir uma Sopa fria de Beterraba com Amêndoas Crocantes e um Leite-creme de Abóbora com Frutos do Bosque. Nascida no coração transmontano, a chef conhecida por reinventar a boa cozinha portuguesa refere que “gosta de criar pratos com os ingredientes presentes na natureza, como cogumelos e frutos do bosque. Esses elementos são fáceis de serem encontrados nas florestas e bosques e não sofrem quase nenhuma interferência do homem ou tratamentos químicos, o que é muito importante para a sustentabilidade dos alimentos”.

Justa Nobre Rock in Rio Lisboa

O sabor do Mar é trazido pela mão da chef Noélia Jerónimo, que no festival apresentará opções como Tosta de Cavala e Wrap de Polvo com Batata-doce e piso de Coentros, além de outras iguarias. A chef algarvia, que em 2021 foi distinguida com o prémio Chef do Ano do Guia Boa Cama Boa Mesa, diz que “temos que tomar cuidado ao trabalhar os elementos do mar, muito deles estão em risco de extinção. O mar representa natureza, luz e renovação de vida. Um dos peixes que mais sofre com as cotas chegando ao máximo é o atum, então decidimos optar por peixes tão nutritivos e ricos em sabor quanto o atum, como a sardinha e a cavala, e, para mim, uma das coisas primordiais na cozinha é não perder o sabor do alimento e nem abusar com excesso de coisas no preparo”.

Noélia Jerónimo Rock in Rio Lisboa

Por fim, os Rios chegam à mesa pela autoria do chef Miguel Castro e Silva, que apresentará pratos como uma Sopa seca de Lúcioperca e couve. O chef, também conhecido como um dos grandes mestres da cozinha em Portugal, recorda que “na cozinha do interior se recorria aos produtos de proximidade como o peixe de rio e hortícolas cultivadas em hortas com grande diversidade”.

Dentro do Continente Chef’s Garden há, ainda, espaço para um Wine Bar da Sogrape Vinhos: um espaço que oferece liberdade para entender, escolher e aproveitar os melhores vinhos de forma simples e agradável, num ambiente relaxado e acolhedor, que também contará com degustações informais.

Miguel castro e silva créditos: jorge Simão

No Chef’s Stage a música também está garantida. Todas as noites haverá DJ sets de diferentes DJs portugueses e, durante o dia, intercalados com os momentos levados a palco por Stanisic, haverá concertos de bandas de diferentes empresas, curadas pelo projeto Brands Like Bands. Criado em 2013, o projeto reúne bandas de empresas de diferentes setores que se juntam independentemente dos cargos e níveis hierárquicos, para mudar o mundo. Ao longo dos anos o projeto já apoiou mais de 20 causas sociais e ambientais, em Portugal e no Estrangeiro, e mais recentemente juntou-se à iniciativa 1% for the Planet, cuja missão é promover diferentes causas que, coletivamente, possam desencadear soluções em prol das alterações climáticas.

Durante os dois fins de semana do festival vão, assim, subir ao Chef’s Stage bandas como os GoBand, Hollymood, The Relevants, The Group, HumansR, Ecocardiobanda, The Igniters, The Mercernaries, Electric Bang, BBS, Sharing Beauty Band, Rock.io, Tier One Band, ITA, Noises, Armstice, Mucho Love & Landing J's, The PickUps, Banda Larga, People2People e Banda Autêntica, da Super Bock Group.

Esta edição o Rock in Rio vai reforçar a sua conduta sustentável na área da alimentação e bebidas. Assim, além das ações já levadas a cabo desde edições anteriores, o festival vai também incentivar o uso de produtos nacionais e a contratação de fornecedores locais, contribuindo não só para reduzir a pegada carbónica mas, também, para fomentar a economia local, e promover o uso de produtos sazonais. Além disso, e já contribuindo para alcançar a meta estipulada até 2030 de se tornar um evento Zero Desperdício Alimentar, além da doação de alimentos no final do evento e encaminhamento dos resíduos orgânicos para compostagem o festival passará a trazer este olhar também para o momento da confeção das receitas, durante o qual os chefs aproveitarão ao máximo as matérias-primas; e para o momento de consumo, adotando o conceito de “dose certa” para evitar desperdício de comida servida.