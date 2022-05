Sopa Caramela, de Cação, da Pedra, do Cozido ou Caldo Verde são algumas das iguarias que vai ser possível provar, acompanhadas de petiscos e ao som de música ao vivo no decorrer festival dedicado a um dos pratos com mais versatilidade.

O Festival das Sopas abre a porta às 19h30 de 7 de maio com o recinto do evento localizado nas instalações da SIM - Sociedade de Instrução Musical, em Quinta do Anjo, no concelho de Palmela.

A iniciativa conta com o apoio de 11 estabelecimentos de restauração do concelho que, desta forma, dão a divulgar dezenas de diferentes sopas, caldos e cremes, uns de feição mais tradicional, outros associados a uma cozinha mais cosmopolita e contemporânea.

O ingresso no evento orça os 6 euros para adultos, o que dá direito a quatro sopas. Às crianças é cobrado um bilhete de 3 euros, o que inclui duas sopas.