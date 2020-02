Para os apreciadores ou para os mais curiosos do mundo vitivinícola, o produtor de vinhos alentejano Casa Relvas quer fazer do Dia dos Namorados, mas não só, um momento para recordar. Assim, uma “Experiência na Adega”, sugere vouchers (disponíveis em duas opções), para duas pessoas fruirem aquando da visita àquela casa produtora de vinho.

O programa inclui a visita à adega, com prova de castas portuguesas e tapas para duas pessoas (50,00 euros), ou almoço na adega, com visita à mesma e prova de vinhos, para duas pessoas (80,00 euros).

Os vouchers podem ser adquiridos através do e-mail enoturismo@casarelvas.pt, ou do telefone 917 295 358 e com validade até 1 de dezembro de 2020.

A Casa Relvas situada em S. Miguel de Machede, entre Évora e Redondo, nasceu em 1997 e conta no seu portefólio com vinhos como Herdade de São Miguel, Colheita Selecionada 2019, Herdade de São Miguel, Pé de Mãe 2017, Herdade de São Miguel Tinto 2017.