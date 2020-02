No Barão Fladgate, nas Caves Taylor´s, há uma relação que é mantida ao longo de todo o ano, a do vinho e da gastronomia. A 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, as portas abrem-se para um jantar especialmente concebido para a ocasião, desenhado pelo chefe de cozinha Ricardo Cardoso.

O jantar de São Valentim, com início às 19h00, abre com um carpaccio de polvo e ceviche de vieira com cavala fumada e espuma de coco tostado. Como proposta de prato de peixe, um tamboril com gamba selvagem, risoto de chili e lima com “coral chips” de tinta de choco e beurre blanc de lagostim. Para limpar o palato, será servido um granizado de limão e tangerina.

créditos: Caves Taylors

A fechar os pratos principais, segue-se a coxa de galinha pintada recheada com carabineiro, espargos, batata e cogumelo trufados, cremoso de abóbora, mel e cardamomo com jus de vitela e pimenta verde.

Para sobremesa, um parfait de pera Rocha e Taylor’s Chip Dry White Port, pão-de-ló de baunilha, sablé de gengibre, molho de açafrão das Índias e gelado de amêndoa do Douro tostada.

Barão de Fladgate nas Caves Taylor’s Rua do Choupelo, 250, Vila Nova de Gaia Horário: Todos os dias das 12h30 às 15:00 e das 19h00 às 22h00 Contactos: Tel.: 223 772 951; E-mail bookings@baraofladgate.pt

O jantar inclui uma seleção de vinhos e bebidas, pelo valor de 75 euros por pessoa e de 37,50 euros para crianças dos cinco aos 12 anos. Crianças até aos 4 anos não pagam.