Na capital, um São Valentim com sabor a mar no restaurante que faz Sála

Em 2018, o chefe de cozinha João Sá abriu o seu restaurante na Rua dos Bacalhoeiros, em Lisboa, como aqui demos nota em entrevista. Apadrinhou-o com apenas duas silabas Sá-La. Um Sá que verte do apelido do mentor deste estabelecimento. Uma Sála porque, para João, a sua casa em edifício de traça pombalina é um convite a puxarmos da cadeira e nos sentarmos. Isto, para provarmos uma cozinha assente na valorização dos ingredientes.

FREDERICOVANZELLER

Partindo destes valores, o restaurante Sála propõe para o Dia de São Valentim, a 14 de fevereiro uma mão-cheia de sabores da estação. Ao jantar, os comensais poderão contar, após os snack´s, com mexilhão e citrinos, bolachas de queijo com trufa; barriga de atum e algas; lagostim com ervas aromáticas; tamboril, ovas e couve-flor, leitão, cenoura e batata fumada; pérola de sudashi e, a fechar, um candy apple.

SáLa Rua dos Bacalhoeiros, nº 103 Horário: almoços das 12h00 às 15h00, jantares das 19h00 às 24h00. Contactos: Tel.: 218 873 045

O jantar orça os 90,00 euros por participante. O casamento com cinco vinhos custa 40,00 euros.