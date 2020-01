Exclusivamente para o jantar de São Valentim, a equipa Friends Kitchen criou um menu com blinis de salmão fumado com guacamole, mascarpone e rúcula selvagem para entrada. Seguem-se os supremos de porco preto envoltos em toucinho fumado e acompanhados de batata-doce e cherovia. A fechar a refeição, um fondant de framboesas com gelado artesanal de chocolate.

Para além deste menu, o hotel tem disponível uma alternativa vegetariana.

Friends Kitchen Holiday Inn Porto Gaia Diogo Macedo 220, Vila Nova de Gaia Contactos: Tel. 223.747.500; E-mail reservas@hiportogaia.com

O jantar romântico orça os 45,00 euros por pessoa, sem bebidas incluídas, “à exceção da oferta de flute de espumante com frutos vermelhos servido à chegada”, informa a unidade hoteleira.