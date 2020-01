A noite de São Valentim à mesa do restaurante Citrus vai arrancar, como mandam as regras da etiqueta, com um welcome drink no bar Tapas & Tiles. Após o preambulo, os casais participantes serão convidados a, já à mesa, degustarem uma ementa preparada pelo chefe executivo António Alexandre.

Porque a noite é especial e dada a galanteios amorosos, o elenco trará amplitude de sugestões e diversidade quanto baste para não causar arrufos. Na entrada, uma meloa cantalupe com presunto crocante, rebentos de alface e vinagrete de frutos vermelhos. Segue-se, no prato principal, um risoto de vieiras, framboesas e aneto ou naco corado de black angus, boleto, esmagada de duas batatas, espargos grelhados e molho de vinho do Porto.

Para findar a refeição, não esquecendo que paixão também rima com uma certa gula, a sobremesa promete fondant red velvet com sorvete de champanhe e maracujá, servido com flute de espumante.

Restaurante Citrus Avenida dos Combatentes 45, Lisboa Contacto: Tel. 21 723 45 50

O preço por casal orça os 50,00 euros (inclui água, refrigerantes e vinho da casa branco ou tinto, café ou chá).