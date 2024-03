Nesta nova temporada composta por 22 episódios, Marlene Vieira, a primeira mulher a entrar no Top 10 dos “Melhores Chefs Portugueses” nos prémios “Mesa Marcada" (em 2022), dedica cada programa a uma região do país, que serve de inspiração para duas receitas, acompanhadas de dicas e truques.

A estreia da segunda temporada de “Cozinha de Chef”, no canal Casa e Cozinha, decorre a 20 de março, a partir das 21h00. O primeiro episódio, é inspirado na gastronomia do distrito do Porto e Marlene Vieira confeciona um prato inspirada no Bacalhau à Gomes de Sá e outro na Pescada à poveira.

As famosas Tripas doces de Aveiro, Arroz de polvo de Viana do Castelo, Bochechas de novilho à Lafões (Viseu), Lombinhos de porco com morcela e queijo da serra (Guarda), Bacalhau à moda de Braga, Tiborna de sardinha de Peniche ou os Pitos de Santa Luzia, em Vila Real, são algumas das inspirações dos pratos confecionados durante os 22 episódios que compõem a nova temporada.

Para Marlene Vieira, “a nova temporada de 'Cozinha de Chef' levou-me a viajar por Portugal e sinto um imenso orgulho de poder ter tido oportunidade de mostrar a minha versão de alguns dos melhores pratos do nosso país. Estou muito feliz com o resultado e acredito que vamos juntos reviver memórias do que melhor se faz em Portugal”.

Munida de ingredientes portugueses, Marlene Vieira vai dando a conhecer a riqueza gastronómica de cada local, sendo que, nos dois últimos episódios, subordinados ao tema “Especial Portugal no Mundo”, ficaremos a conhecer as nossas influências na culinária de regiões como Moçambique, Brasil, Índia ou Japão.

Segundo Diogo Alexandre, diretor de programação do Casa e Cozinha: “Tanto nós como a Chef Marlene, recebemos feedback muito positivo à primeira temporada do 'Cozinha de Chef ' e as audiências também superaram as expectativas. Uma segunda temporada era inevitável e que acredito que vamos voltar a surpreender, principalmente por todo o conhecimento que a chef Marlene partilha ao longo dos 22 episódios”.