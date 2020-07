Conta mais de um século de história o hotel que, nascido em 1891, se tornou um clássico da ilha da Madeira e que, agora, adotou medidas de higiene e de prevenção da saúde pública nos restaurantes, piscinas e spa, face à crise pandémica provocada pela COVID-19. Acresce que o Belmond Reid’s Palace, um cinco estrelas, criou um conjunto de novas experiências intitulado “contos de uma ilha em flor”, a partir de 30 de julho, data em que reabre aquela unidade.

Propostas que incluem um workshop de botânica, com visita guiada pelos jardins do hotel de cinco estrelas, instalado a curta distância do centro do Funchal, mas também experiências gourmet, como “uma carta de amor gourmet”.

A experiência gastronómica faz uma homenagem aos produtos locais e iguarias da ilha e chega com assinatura do chefe de cozinha Luís Pestana que comanda o restaurante do hotel (conta com quatro espaços de restauração), o William, com uma estrela Michelin.

O Belmond Reid’s Palace, inaugurado em 1891, conta com vista sobre o Atlântico. créditos: Belmond Reid`s Palace

Em alternativa, a sugestão do hotel passa por um piquenique sob as palmeiras ou um passeio privado de jeep até ao topo do Pico do Arieiro, para assistir o nascer do sol sobre as montanhas. Momento para degustar com um pequeno-almoço ao ar livre.