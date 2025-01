O final do ano de 2024 parece ter sido risonho para Anselmo Mendes. Prova disso foi o facto de Muros de Melgaço Alvarinho 2022 ter sido distinguido pela Wine Enthusiast, uma das publicações mais prestigiadas do setor, como um dos melhores vinhos do mundo, ocupando a 31.ª posição na lista dos "100 Best Buy Wines 2024". Nem de propósito, no mesmo ano em que esta referência assinala 25 anos no mercado. Em dezembro, a sua nova criação, o Tempo Loureiro 2019, foi apresentada ao público, com a promessa de revolucionar a forma como apreciamos a casta Loureiro.

Com uma pontuação de 93 pontos, o Muros de Melgaço Alvarinho 2022 reafirma o compromisso do enólogo em elevar a qualidade do Vinho Verde. "Este reconhecimento é uma grande honra para nós", afirmou, destacando que o vinho é o reflexo do trabalho árduo de toda a sua equipa e da ligação profunda ao terroir de Melgaço.

A produção deste Alvarinho resulta da combinação de técnicas tradicionais com inovações modernas, criando um vinho autêntico, ousado e fiel às suas origens. Para Anselmo Mendes, esta distinção da Wine Enthusiast é um marco importante na missão de promover o Vinho Verde em mercados globais, mostrando que a região tem vinhos de classe mundial.

O Muros de Melgaço 2022 está disponível por 15,90€, sendo uma das opções mais recomendadas para os apreciadores de vinho.

Em dezembro, no Christmas Wine Experience no Yeatman, em Vila Nova de Gaia, o enólogo apresentou também a sua nova criação: Tempo Loureiro 2019. Esta colheita é o culminar de anos de pesquisa e dedicação à casta Loureiro. O monocasta, feito com uvas da Quinta da Ferreira no Vale do Lima, apresenta alguma complexidade, resultado de um longo estágio em barrica e garrafa. Um vinho branco produzido como um tinto, com curtimenta total. "O Tempo Loureiro 2019 é um tributo ao terroir único do Vale do Lima", afirma Mendes.

O perfil aromático deste vinho é marcado por notas florais de jasmim, toques cítricos de casca de laranja, avelã torrada e um delicado fumado, com um final longo e elegante.

Ideal para harmonizar com queijos curados, o Tempo Loureiro 2019 promete ser uma escolha memorável para momentos especiais. Este vinho está disponível por 50€ a garrafa.

Com estes dois vinhos, Anselmo Mendes continua a consolidar o seu trabalho como um dos mais inovadores e respeitados da viticultura portuguesa, sempre fiel à tradição, mas com uma abordagem ousada e inovadora que parece encantar apreciadores e críticos a nível internacional.