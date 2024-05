A festa Vinhos Brancos na Praça coincide com a comemoração dos 800 anos do primeiro foral atribuído a Murça pelo Rei D. Sancho II. Ao longo de três dias, o centro histórico da vila será palco de uma festa-montra centrada nos vinhos brancos, a categoria que mais cresce em todo o mundo e que tem neste concelho duriense um terroir de eleição.

De 31 de maio a 2 de junho, a iniciativa reúne produtores do Douro, néctares com preços atrativos, assim como um programa recheado de eventos. “Acrescentamos mais um dia para permitir um maior envolvimento dos produtores e dos habitantes locais neste momento de festa para o nosso concelho”, explica Mário Artur Lopes, presidente da Câmara Municipal de Murça.

“É em Murça que nascem os grandes brancos do Douro atual. A localização em altitude, a natureza dos seus solos e a longa tradição no cultivo de variedades de uvas brancas fazem deste concelho um caso à parte no panorama regional, suscitando um crescente interesse por parte das principais casas produtoras do Douro. Desde a pioneira Ramos Pinto até à, mais recente, Casa Santos Lima, passando pela Symington, Niepoort, Wine and Soul, Van Zellers and Co, Quinta Vale Dona Maria, Lua Cheia em Vinhas Velhas e Costa Boal Family Estates”, sublinha a autarquia.

“Vinhos renomados como Coche (Niepoort), Guru (Wine and Soul), CV-Curriculum Vitae (Van Zellers), Vinha de Martim (Quinta vale D. Maria) ou Quinta de Porrais (Casa Santos Lima) têm origem neste concelho”, acrescenta o município.

Estes e outros vinhos vão estar em destaque nas duas provas comentadas que os jornalistas e críticos João Paulo Martins (“Expresso” e revista “Grandes Escolhas”) e Pedro Garcias (“Público”) irão coordenar: uma dedicada a grandes brancos do mundo e outra a grandes brancos portugueses. Ambas as provas realizam-se no sábado, 1 de junho. “Vamos repetir estas provas, dado o sucesso e importância que alcançaram na primeira edição, para que os produtores locais possam provar grandes vinhos brancos de todo o mundo e, assim, alargar o conhecimento e tomar consciência da sua realidade em comparação com outras regiões, bem como das tendências a seguir”, explica Mário Artur.

Entre os produtores de Murça estarão as Caves de Murça, a Quinta de Porrais (Casa Santos Lima), Águia Moura, Monte de S. Sebastião, Casa Agrícola Borges, Casa Boal, Bichoso Winemakers, Quinta do Cabeceiro, João Bessa e a Casa Castro Malheiro.

Uma das apostas da feira-mostra Vinhos Brancos na Praça, passa, aliás, pela associação dos vinhos à comida, através da presença de vários restaurantes/cozinhas locais e de produtores de azeite, enchidos, queijo e dos doces Toucinho do Céu e Queijadas de Chila, duas especialidades locais.

A harmonização dos vinhos brancos de Murça com a comida local/regional vai ser aliás o tema da prova que João Paulo Martins e Pedro Garcias vão coordenar logo na abertura da festa (dia 31, às 19h00). A Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça vai também fazer uma prova sensorial dos vários perfis de azeite com vários produtos da gastronomia. Todas as provas são de acesso gratuito e têm lugares limitados, sendo obrigatória a inscrição antecipada (através do e-mail greengrape@greengrape.pt).

Durante toda a festa haverá animação e música com o DJ Sax, violinistas, estando ainda previstos concertos de música tradicional.