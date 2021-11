Moscatel de Setúbal envelheceu 100 anos para se estrear com o realizador Matthew Vaughn

A colaboração no projeto em parceria com Matthew Vaughn, de acordo com António Maria Soares Franco, diretor executivo da José Maria da Fonseca, "é uma oportunidade única: esta colaboração celebra a tradição, o luxo e o reconhecimento de técnicas artesanais únicas que são a imagem de marca do Kingsman e que representam a longa herança dos vinhos da José Maria da Fonseca. É com muito entusiasmo que colaboramos com o Matthew nesta edição do Moscatel Kingsman. O seu último filme, 'The King’s Man', acontece durante a Primeira Guerra Mundial e este Moscatel é um lançamento especial de 1919; uma combinação natural. Somos um produtor de vinho com quase 200 anos de atividade. O nosso Moscatel de Setúbal era consumido nas principais casas reais da Europa”.

Nos últimos cem anos, o Moscatel Kingsman Century Edition 1919 envelheceu na Adega dos Teares Velhos da Casa Museu José Maria da Fonseca, num casco de 575 litros de madeira usada. O Moscatel Kingsman Century Edition 1919, selecionado pela equipa de enologia da José Maria da Fonseca para esta colaboração, reflete a história e o carácter de um vinho centenário, limitado e raro.

José Maria da Fonseca

Este moscatel tem origem em vinhas plantadas nos solos argilo-calcários da Serra da Arrábida. “Embora não existam muitos detalhes sobre o ano agrícola de 1919, este foi seguramente um ano muito bom, dada a elevada qualidade deste vinho. O seu aroma é muito harmonioso, graças às notas de frutos secos (nozes e amêndoas torradas), café, chá preto, pão torrado e ananás muito maduro. No paladar, este Moscatel de Setúbal é muito frutado, excêntrico, mas suave, com excelente equilíbrio de acidez e um final de boca muito prolongado”, sublinha em nota de prova a José Maria da Fonseca.

Durante muitos anos, o Moscatel de Setúbal foi um vinho muito apreciado e consumido em todas as casas reais da Europa. Para homenagear essa era, a José Maria da Fonseca desenvolveu para o Moscatel Kingsman Century Edition 1919 um decanter de vidro premium, um bartop dourado, serigrafia fosca e a ouro e a numeração manual de cada uma das 500 garrafas produzidas. Cada garrafa é entregue num estojo de madeira decorado com elementos a ouro.

Entre os filmes realizados por Matthew Vaughn estão “Nem tudo é o que parece”, “Stardust”, “X-Men: primeira classe”, “Kingsman: o circulo dourado”.

O Moscatel Kingsman Century Edition 1919 está à venda na loja de Enoturismo da Casa Museu José Maria da Fonseca e na loja online, com o preço de 1.500 euros-