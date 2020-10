A organização de Monção e Melgaço - The White Experience foi entregue à Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), salientando que, para além dos dois momentos de prova coletiva, é possível visitar as quintas dos produtores aderentes onde se desenvolverão atividades paralelas. Isto entre as 14h30 e as 20h00 nos dois dias do programa.

No que respeita às provas coletivas (24 e 25 de outubro pelas 14h30), comentadas por especialistas, no Solar do Alvarinho em Melgaço e no Museu do Alvarinho em Monção, a organização dá-nos nota de que no primeiro local estarão presentes os seguintes produtores: Casa do Capitão-Mor, Cortinha Velha, Dona Paterna, Encosta da Capela, Encosta dos Castelos, Lua Cheia, Quinta do Mascanho, Poema, Quinta do Regueiro, Terrunho, Vale dos Ares e Vinhos Borges.

Já no Museu do Alvarinho, em Monção, a prova coletiva juntará Casa do Capitão-Mor, Cortinha Velha, Dona Paterna, Encosta da Capela, Encosta dos Castelos, Lua Cheia, Quinta do Mascanho, Poema, Quinta do Regueiro, Terrunho, Vale dos Ares e Vinhos Borges.

Por seu turno, as quintas, os produtores anfitriões e os convidados são os seguintes: Quinta de Santiago, de Monção, convida Nuno do Ó e Xurxo Albamar (Galiza), Adega de Monção convida Celso Pereira, Quintas de Melgaço convida António Maçanita, Provam (Monção) convida Quinta das Bágeiras, Quinta das Pereirinhas (Monção) convida Quinta de Lourosa, Anselmo Mendes (Monção) convida Adega Mãe e Niepoort, Soalheiro (Melgaço) convida Susana Esteban e Elogio Pomares (Galiza) e Márcio Lopes (Melgaço) convida Herdade do Rocim e Casa da Passarella.

De acordo com a organização, o “bilhete diário orça os 10 euros, com acesso à marcação de visita e prova dos vinhos nos dez locais do evento. Após aquisição do bilhete, a marcação prévia do horário da visita/prova é obrigatória”.

“A CVRVV disponibiliza transporte em autocarro a partir das cidades do Porto e de Braga, para portadores de bilhete válido para o dia do evento”, somos informados na página do evento.

Os bilhetes encontram-se à venda na Ticketline.